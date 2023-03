Il social network Twitter ha fatto causa dopo che parti del codice sorgente della piattaforma sono trapelate online. Un evento non comune, ma certamente grave che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del sito.

L'azienda ha chiesto al tribunale distrettuale degli Stati Uniti di ordinare a GitHub di identificare la persona che ha condiviso il codice e chiunque lo abbia scaricato. Twitter ha anche avviato un'indagine interna per individuare i responsabili.

Il timore è che il codice contenga vulnerabilità di sicurezza che potrebbero essere sfruttate da hacker o da altri malintenzionati per violare la privacy degli utenti e/o causare danni al sito.

Ma questa non è l'unica grana per Musk. Infatti, applicando la tecnica del reverse engineering su di un memo inviato dal proprietario della piattaforma ai suoi dipendenti e trapelato sui media, alcuni analisti hanno calcolato che il valore di Twitter sarebbe adesso diminuito della metà (alcuni ipotizzano perfino che sia azzerato considerando i debiti) rispetto ai 44 miliardi di dollari pagati da Musk per acquistarlo.