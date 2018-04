Ceprano, abusi sessuali da un prete: in aula come testimone il Vescovo Spreafico non risponde

La storia è venuta fuori nel 2011, quando il ragazzo, oggi 32enne, che stava cercando un recupero psicologico, si era rivolto ad un Consultorio. E proprio in quella occasione aveva confessato ad un consulente quel segreto che aveva custodito per tanti anni e che gli pesava come un macigno.



Attimi di grande tensione quando è stato chiamato a testimoniare il padre della vittima. L’uomo avrebbe dichiarato di non aver mai percepito il disagio che stava vivendo il figlio e di aver appreso della violenza sessuale soltanto quando lo specialista del Consultorio aveva chiamato lui e la moglie per raccontare loro quello che il ragazzo gli aveva confessato.



Il vescovo don Ambrogio Spreafico, chiamato a testimoniare su questa scabrosa vicenda, ha preferito avvalersi del segreto del ministero sacerdotale.