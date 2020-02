Sixlei è uno dei compositori che ha sempre fatto emozionare moltissime persone. Le sue colonne sonore sono tra le più belle e impressionanti, perché sa sempre come dare loro una sensazione di libertà e leggerezza.

È sempre stato attento fino ai minimi dettagli, come ad esempio nel Documentario diretto da Lonardo Dicaprio distribuito da National Geographic, con cui ha vinto l'Emmy Awards per la migliore colonna sonora originale.

In questi anni è diventato una vera propria star in Russia, ha collaborato con i più famosi cantanti della Federazione Russa, ad iniziare da Sati Kazanova, Gregor, Anna Sedukova e molti altri.

La sua popolarità in Russia è a un livello molto alto.

Nel 2018 si è esibito nella Piazza Rossa a Mosca davanti a trecentomila persone, e la maggio rparte di loro sono rimaste colpite e emozionate per la sua esibizione.

Nel 2019 ha collaborato alla produzione dell'album "Love It Ritm" insieme a Monatik, uno dei più famosi cantanti dell'Ucraina.

Sempre nel 2018 è stato giudice a Junior Eurovision, e da quel momento è iniziata la collaboirazione con Daneliya Tuleshova.

Oggi abbiamo fatto alcune domande a Sixlei prima del Moscow International Film Festival.





Cosa ti trasmette la musica?"Ogni volta che suono mi sento sempre libero e senza pensieri, è una sensazione fantastica. La Musica mi ha sempre aiutato a passare momenti più bui della mia vita facendo riaccendere la scintilla dentro di me".

Sei pronto per presentare un festival cosi importante?"Sì, posso dire di essere sicuramente pronto, so che è una cosa veramente rara e voglio sfruttarla al meglio per dimostrare il meglio di me".

Abbiamo saputo che a presentare il Festival sarai in compagnia di Liza Anokina, sei felice di collaborare con lei?"Senz'altro è una bella esperienza per tutti e due. Liza la conosco da molto tempo e abbiamo già lavorato insieme per altri progetti, penso proprio che con lei faremo un successone".

La tua vita da quando sei stato chiamato a presentare il festival è cambiata?"Sì, moltissimo. Ora la gente si aspetta di trovarmi sempre sotto i riflettori".

Chi verrà insieme a te al Festival?"Al festival verrà insieme a me la mia ragazza Tatiana, una stupenda e meravigliosa persona. Sono sicuro che la mia ragazza sarà veramente molto felice di essere sul Red Carpet insieme a me, la vorrei sempre affianco in ogni momento".

Cosa ti aspetti dal 2020?"Per me il 2020 è cominciato molto bene e spero che sia pieno di sorprese ed emozioni".