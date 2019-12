Vittorio Sirica è un attore napoletano a suo agio tanto sulle tavole del palcoscenico di un teatro quanto davanti alla telecamera. I suoi personaggi sono sempre studiati nei dettagli, mai banali, anche grazie al suo aspetto sa dare profondità alle parole. Ama formarsi continuamente, convinto che soprattutto per l’attore “gli esami non finiscono mai”.

Animato dal grande fuoco della recitazione Sirica entra nel cast di " Passioni Senza fine 2.0 "il famoso e seguitissimo radiodramma che impazza in rete da anni diretto da Giuseppe Cossentino, per dare voce al fratello di Irene ( interpretata abilmente dall'attrice Eleonora Lentini), Claudio Coppeta, un ragazzo con un grande segreto nel cuore però dall'animo nobile e pronto anche ad innamorarsi...

La sua puntata da protagonista andrà in onda venerdì 13 dicembre, quindi per tutti gli appassionati di questa longeva webstory non c'è altro che ascoltare i nuovi colpi di scena in arrivo...

Inoltre prossimamente sarà sul set del cortometraggio " Amati" opera prima di Eleonora Lentini e diretto da Giuseppe Cossentino, voluto fortemente dall'autrice e dal regista per il suo grande talento e propensione a nuove sfide. Ad maiora.