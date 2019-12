La letteratura della storia della cultura partenopea si arricchisce di un autentico gioiello, in questi giorni che precedono il Natale,quasi possa essere un suggerimento per un dono alquanto prezioso, la riedizione della “Napoli romantica “di Edmondo Cione,per volontà e progetto della figlia,la Dott.ssa Emilia Cione e l’editore Bertoni:

” Sono orgogliosa e felice di ricordare la figura di mio padre uomo di grande cultura storica e filosofica,afferma Emilia Cione.

L’opera nel 1958 fu insignita di un premio dalla Commissione per la Storia e la Storia dell’arte del Premio Napoli presieduta dal Professor Ernesto Pontieri e composta da Domenico Mustilli,Valerio Mariani,Nino Cortese e Silvio Accame.

È un libro ricco di finissime illustrazioni della Napoli Capitale. Vi si può scorgere sia la vita elegante, salottiera e letteraria della nobiltà e degli uomini di cultura dell’epoca, sia si possono cogliere delle bellissime immagini della vita ilare,gioiosa e laboriosa della gente del popolo.

È uno studio poliedrico dei movimenti culturali,storici e filosofici che hanno sotteso il passaggio dal tramonto della filosofia illuministica ed hanno visto il sorgere delle nuove concezioni filosofiche del romanticismo.

Tutto ciò ha avuto un risvolto anche nelle arti figurative ,nella musica e nella cultura musicale, oltreché nella vita economica e sociale ed ha creato le premesse della rivoluzione napoletana del 1848.