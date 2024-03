Il Sindaco e la Giunta comunale esprimono solidarietà al Consigliere comunale Pippo Doddo, vittima di un’aggressione nella mattinata di martedì nel rione di Vaccarella, che gli ha provocato gravi conseguenze fisiche. “Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza all’amico Doddo – affermano i rappresentanti dell’Esecutivo – non possiamo tacere sulla gravità del gesto, che offende tutta la città”. “Ho immediatamente chiamato il Consigliere per esprimergli la mia solidarietà umana e politica per quanto accaduto. – afferma il Sindaco Pippo Midili – Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce sull’episodio e assicurino alla giustizia in tempi brevi l’aggressore. Il ricorso alla violenza è un atto, che non può appartenere ad un paese civile e deve restare sempre fuori dall’impegno politico, di qualunque genere o colore esso sia”.

Ferma condanna per il grave episodio è stata espressa altresì dai Consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano: “Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza al collega Doddo per quanto accaduto nella mattinata di martedì e gli auguriamo una pronta guarigione. Al tempo stesso auspichiamo che le forze di polizia possano fare chiarezza sul deprecabile episodio ed individuare il responsabile di una azione senza precedenti nella nostra città: gesti come questi ingiustificabili, non possono rimanere impuniti”.