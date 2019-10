Qatar, Bersaglieri in azione in esercitazione "NASR 19"

Ha come scenario il deserto, l'esercitazione "NSR 19" iniziata qualche giorno fa con le attività addestrative e di amalgama, in Qatar presso il poligono della base militare di Al Qailil.

Un'esercitazione davvero imponente che vede i Bersaglieri del 1° , del 6° e del 4° Reggimento entrare in azione. I militari hanno dato il via alle prime attività di cooperazione ed interoperabilità con la componente qatarina, impiegando le piattaforme "Dardo", "Ariete" e "Freccia".

Durante le fasi iniziali di questa esercitazione, i due eserciti si sono concentrati sullo sviluppo della capacità di impiegare simultaneamente più unità con assetti diversi, affinando le procedure di comando e controllo nonché testando i vari sistemi di arma in un contesto climatico piuttosto arduo del deserto del Qatar, la cui caratteristica principale sono le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte.

Dopo i primi giorni di acclimatamento i militari dell'Esercito Italiano sono stati subito protagonisti di un ciclo di addestramento davvero intenso che ha confermato come gli standard fisici in possesso degli uomini e delle donne della Forza Armata, consentono loro il raggiungimento della piena capacità operativa anche in situazioni ambientali differenti.

800 militari italiani, 1400 militari qatarini, 116 mezzi tra veicoli ruotati e cingolati e vari sistemi d'arma: saranno operativi per i prossimi venti giorni nel deserto del Qatar.

