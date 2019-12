Contro il bullismo il gioco virtuale Youth For Love The Game.

Questa l'iniziativa promossa da Action Aid e sviluppata da La Fabbrica e Melazeta.

L'operazione è stata co-finanziata dal programma "Rights Equality and Citizenship" (REC) dell'Unione Europea.

Youth for Love è un gioco interattivo dedicato a ragazzi e ragazze con lo scopo di interagire in situazioni di bullismo, di violenza di genere e cyber bullismo. Disponibile per smartphone gratuitamente e senza registrazione è strutturato come un'avventura testuale che comprende 14 personaggi, di cui 7 sono quelli principali - Amar, Sofia, Lucas, Yasemin, Maria, Lyn e Georgios - con cui giocare e 28 storie con diversi incroci.

Il gioco di ruolo virtuale è la palestra in cui le ragazze e i ragazzi, attraverso le interazioni e le scelte a bivio che compiono, potranno sperimentare situazioni reali e quotidiane a scuola, al parco, nelle chat di gruppo e a casa, che possono trasformarsi in potenziali episodi di violenza di genere e di bullismo. Sarà il giocatore a indirizzare la storia scegliendo e verificando le conseguenze delle sue scelte.