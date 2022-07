Fino Beach, beach club 'multiformato' a Cala Sassari (Golfo Aranci,) promette un'estate di relax e divertimento. Lo stile di questo spazio è informale, ma allo stesso tempo altamente qualitativo. Le novità di questa calda estate '22 sono tante: dalla cena spettacolo sotto le stelle, al nuovo format del sunset aperitif, il mercoledì Jungle Fever…

Andiamo con ordine:sSituato nella bellissima baia di Cala Sassari in Sardegna, a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, Fino Beach è una delle spiagge più divertenti e all'avanguardia del Nord Sardegna. Un concetto di beach entertainment multiformato, che permette al cliente di godersi spiaggia buon cibo e tanta musica dal giorno alla notte, tutto in un unico posto. Una location mozzafiato originale e ben organizzata che con il tempo è diventata una delle perle più amate di Golfo Aranci.



Al Fino puoi prendere il sole sulle comode sdraio sulla spiaggia o sui lettoni nell'area privé, sorseggiare un cocktail al bar, goderti il pranzo tra cucina mediterranea o nippo brasiliana, fare l'aperitivo al tramonto, cenare in riva al mare…. Puoi scegliere la tua comfort zone in base ai gusti e (al tuo budget), sentendoti sempre super coccolato e seguito per ogni tua esigenza. Sei al Fino e ti sembra di stare a Formentera o Ibiza allo stesso tempo, ma sei in Italia, a due passi Costa Smeralda.



Il programma artistico è ricco di eventi, party a tema ospiti dello show business…e molto altro. Tutti i giorni il sunset aperitif regala grandissime emozioni; il format domenicale "Spaghetti Cocktail", ideato e prodotto proprio dall'art director Nello Simioli, è molto seguito dal pubblico vacanziero, lo stesso pubblico che ha amato da subito l'idea di vivere il Made in Italy nella sua eccellenza, con show cooking e spaghetti pomodoro e basilico offerti a chiunque ordini un qualsiasi cocktail; riassumendo, buon cibo e sound personalizzato tutto rigorosamente italiano. In consolle Lisio dj e MKanu propongono vere chicche della migliore musica italiana di sempre.



Ogni venerdì continuano le atmosfere incredibili di "Espanola Way: si assaggiano tapas, paella e innumerevoli specialità spagnole accompagnate da una musica rigorosamente balearic!



Il mercoledì invece, Simioli lancia un nuovo format "Jungle Fever"; un mix di afro house, tribale e asian sound accompagnato da cucina etnica. Jungle fever è un aperitivo originale, unico, emozionale, che confermerà la grande capacità innovativa e organizzativa di questo gruppo capitanato da Claudio Finetti, Luca Becchetti e Marco Mainardi.



A chiudere in bellezza la giornata, tutte le sere Fino Beach offre la più bella esperienza sensoriale dell'Estate con la "cena spettacolo sotto le stelle". Un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze italiane e internazionali, in collaborazione con prestigiose case vinicole e produttori alimentari di "nicchia", il tutto animato da musica dal vivo spettacoli teatrali, visual, animazioni… e molto altro!



Fino Beach

https://finoexperience.it