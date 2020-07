Esito positivo al bando di finanziamento presentato dall'Amministrazione comunale per l’iniziativa WiFi4EU: a disposizione del Comune ci saranno 15mila euro per promuovere il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. “Un finanziamento che, oltre il dato strettamente economico – evidenzia il Sindaco Giovanni Formica, segna un ammodernamento nei servizi, che la città offre. Abbiamo perseverato nel candidarci per ottenere i contributi elargiti dall'Europa e abbiamo conseguito il risultato”.

I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all'interno dei Comuni, che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.

Il buono fornirà un finanziamento di importo fisso per ciascun comune e finanzierà i costi delle apparecchiature e dell'installazione. I Comuni sceglieranno i “centri della vita pubblica”, in cui gli hotspot WiFi4EU (punti di accesso senza fili) saranno installati.

Saranno eseguiti lunedì 13 luglio i lavori di ripristino del manto stradale nelle vie Luigi Rizzo, area antistante il terminal degli aliscafi e Ciantro, danneggiato dal nubifragio dello scorso fine settimana.

Gli uffici del settore Lavori Pubblici hanno dato incarico alla ditta Chiofalo di effettuare la riparazione.

Il comando di Polizia municipale ha emesso ordinanza con la quale dispone il divieto di sosta, ambo i lati, dalle ore 7:00 alle 18:00, nella via Rizzo nel tratto compreso tra il civico 43 e 36 e in via Ciantro in prossimità del civico 91.