Lo scrittore Mimmo Parisi torna con un nuovo libro. Dopo l’emozionante storia di Nico e Stella legata al romanzo Nemmeno il tempo di un abbraccio, il quale ha fatto compagnia a tanti lettori nelle lunghe giornate del lockdown, è la volta di un thriller. Si tratta di All’ombra di Diabolik (PlanetEdizioni, pag. 362). Il noir esce negli store di Mondadori e Feltrinelli in data 15 luglio 2022.

Un libro inatteso perché la materia del quale si compone – il poliziesco e il noir – è sostanzialmente lontano dal percorso solito dell’autore. Comunque è stata una sfida ampiamente vinta. All’ombra di Diabolik è un titolo programmatico e non poteva essere diversamente: è tempo di celebrazioni per il personaggio creato da Angela Giussani. Era il 1962 quando fu pubblicato il primo numero di quello che sarebbe divenuto un faro nell’ambito del fumetto italiano, Diabolik.

Pertanto, il romanzo di Mimmo Parisi va quindi ad aggiungersi ai diversi contributi che hanno visto la figura cupa del compagno di Eva Kant, conosciuto anche come il Re del Terrore, come un evento mediatico che ha cambiato la percezione delle figure eroiche le quali, con l’arrivo del bandito in calzamaglia color tenebra, vengono oscurate.

I personaggi principali di All’ombra di Diabolik sono Francis, ovvero Ombre Noire, un ragazzo costretto a diventare fuorilegge; l’anziano truccatore Bastien, che gli insegna l’arte del travestimento; Carole Black, una donna con una storia di maltrattamenti alle spalle e che diventa la compagna del protagonista, Ombre Noire.