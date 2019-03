In quanti sognano, soprattutto le donne, di vestire originale, esclusivo e di qualità ? Praticamente tutti...! Infatti non esiste persona al mondo che non abbia questo desiderio.

Ma la moda non è solo sogno, desiderio ma una realtà seria che abbraccia diversi settori e aspetti a partire dal settore abbigliamento e seguono le calzature ecc...!

Va a toccare diversi aspetti come: il lavoro, le carriere, l'economia e diciamo che soprattutto l'immagine che investe l'intero nostro Paese. Infatti l'Italia rappresenta la "Capitale della Moda nel mondo" e ne detiene ancora (si spera sempre) lo scettro.

Volendo arrivare ad ognuno l'obiettivo moda ci tocca molto da vicino, sia come protagonisti nello svolgere un compito di immagine, sia come protagonisti nella creazione e produzione della moda.

Con l'avvento di Internet, la moda ricalca e riempie la rete di idee e di esempi da mostrare. Infatti in molti si sono anche improvvisati ambiziosamente stilisti, tecnici, sarti ecc...ma come dicevo prima, la moda è "una cosa seria", non ci si può improvvisare ! In questo settore e in questi tempi, non c'è più un vero, inedito stile da inventare. Gira e rigira, le ca non possono che attingere al passato remoto e prossimo con l'aggiunta di qualche particolare ma nulla di più.

Tanta è la frenesia di inventare qualcosa di nuovo che spesso si sconfina nel paradosso se non nel ridicolo, dimenticando il fine ultimo: creare un abito di buon gusto...! Come pure e, sicuramente peggio, sono gli improvvisatori nel settore tecnico, parliamo quindi dell'abbigliamento, tanti troppi che quel po che conoscono lo allungano all'inverosimile per dare di se una professionalità a 360° che spesso è solo improvvisazione.

Un vero modellista dev'essere all'altezza di realizzare qualsiasi capo dalla A alla Z per considerarsi tale sia nel femminile, sia nel maschile, oggi come ieri.

La moda non è solo coprire un corpo ma fare di quell'abito, dalla vestibilità alla raffinatezza della confezione, un'opera d'arte.