Oggi 25 Maggio 2020 si celebra la Giornata mondiale dell'Africa, l'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità africana, dal 2002 Unione africana, fondata il 25 maggio 1963, giorno in cui i leader di 30 dei 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto di Addis Abeba.

La Giornata in onore dell'Africa, a causa del Covid 19, sarà celebrata in modo virtuale, con contenuti artistici e culturali via streaming.

La Farnesina ha programmato di trasmettere sul proprio canale YouTube una raccolta di 50 contributi di artisti italiani e africani per sottolineare il legame di amicizia che accomuna in nostro Paese all'Africa.

Da Roma, alle 18.30, sulla pagina facebook di Amref Africa Italia sarà possibile seguire la diretta live in onore dell'Africa con moltissimi ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia, Simone Cristicchi, Giobbe Covatta, Caterina Murino, Pif, Saba Anglana, Salvatore Marino, Sonny Olumati, Miriam Ayaba, Mama Marjaj, gli autori di Lercio, Piotta e tanti altri...