Sarà una sfida riservata a Germania e Francia, tra due squadre tedesche e due francesi, quella che si disputerà la prossima settimana e ci dirà quali saranno le due finaliste della Champions League 2020. Finora non era mai accaduta che in una semifinale di Champions fosse assente una squadra spagnola, inglese o italiana.

Infatti oltre a Paris Saint Germain e Lipsia, l'altra semifinale di Champions vedrà di fronte Bayern Monaco e Lione, dopo che la squadra allenata da Rudy Garcia ieri sera ha sconfitto per 3-1 il Manchester City di Pep Guardiola, confermando la "maledizione" che vede gli inglesi sempre eliminati ai quarti dal torneo che, disperatamente, vorrebbero vincere oramai da anni.

Il Lione è andato in vantaggio al 24' del primo tempo con Cornet, riuscendo a difendere il gol di vantaggio fino alla metà del secondo tempo. Nella prima metà della gara, il City non aveva fatto molto per meritarsi il pareggio, ma nel secondo tempo la musica è cambiata con attacchi sempre più arrembanti finché Sterling dalla linea di fondo non ha rimesso la palla al centro dell'area dove è arrivato De Bruyne che con un tiro angolato ha portato il risultato in parità.

Dembélé, entrato da pochi minuti, su un'azione di contropiede ha riportato però in vantaggio il Lione. Ad onor del vero, il gol è stato convalidato nonostante l'azione sia stata generata da un evidente fallo - seppur involontario - in cui un difensore del City che avrebbe potuto impedire l'assist a Dembélé è stato sgambettato ed è finito a terra. Il Var, ovviamente, ha convalidato!

La vera colpa del City è di qualche minuto più tardi quando Sterling si è ritrovato sul destro la palla del pareggio che ha calciato alto, nonostante fosse a meno di cinque metri dalla porta peraltro sguarnita. E, in base alla regola del gol sbagliato, gol preso, subito dopo il Lione, ancora con Dembélé, ha siglato il gol del definitivo 3-1.

Memore forse dell'esperienza italiana, Garcia fa giocare la sua squadra come una volta avrebbe giocato la Juventus di Trapattoni... senza però dimenticare anche la indubbia qualità dei calciatori a sua disposizione.

E dopo la sconfitta di Guardiola, adesso sono in molti a rivalutare Maurizio Sarri, che, Ronaldo a parte, con una squadra meno brillante del Manchester City è comunque riuscito a giocarsela contro il Lione fino all'ultimo minuto.

Con questo risultato la squadra di Rudy Garcia arriva per la seconda volta nella sua storia ad una semifinale di Champions League. La volta precedente è stata nel 2009/10, quando poi venne sconfitta per 4-0, risultato complessivo dei due match di andata e ritorno, contro il... Bayern Monaco.



Questa sera, stavolta in Germania, Siviglia e Manchester United saranno di fronte per contendersi il primo dei due posti per la finale di Europa League, mentre lunedì sarà la volta dell'Inter che si troverà di fronte gli ucraini dello Shakhtar.