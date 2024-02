Serie A: quinta vittoria di fila, il Bologna assalta il quarto posto

Il momento magico del Bologna continua: la squadra di Thiago Motta si regala la quinta vittoria consecutiva e sale al quarto posto solitario in classifica, aspettando la sfida tra Milan e Atalanta in programma domenica sera. Dopo Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio, i rossoblù piegano anche l’Hellas Verona, confermando il ruolino di marcia da scudetto tra le mura di casa.

Spalletti: “Voglio l’Europeo. Ma per vincerlo serve un branco di lupi”

Lei parla spesso di lavoro, valori, applicazione, professionalità, rispetto dei ruoli propri e altrui.

“Perché si parte da lì. Quella è la base su cui poi si deve aggiungere il talento. Maglia, valori, orgoglio, responsabilità, non sono parole che uso a caso, anche se qualcuno deve averlo pensato… Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini, invece si sbagliano e ora ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Da qui in avanti le Playstation le lasciano a casa e non le portano più. Glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte. Vengono da me e gli do i compiti da fare la sera se non sono bastati quelli di giorno. Perché in Nazionale si sta sul pezzo, concentrati, non si cazzeggia. Ripeto lo slogan degli All Blacks, ‘Niente teste di ca… qui'”.

Dall’entourage di Thiago Motta: “Nessuno vuole allenare il Napoli”

Non è un gran momento per il Napoli, che ha cambiato il terzo allenatore della stagione con l’arrivo di Fancesco “Ciccio” Calzona al posto di Walter Mazzarri. Il ct della Slovacchia – manterrà il doppio ruolo tra club e nazionale – ha debuttato con un pareggio col Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions, ma per la prossima stagione è già stato accostato qualche nome alla panchina azzurra. Tra i profili che piacciono al presidente De Laurentiis c’è quello di Thiago Motta, sorpresa della stagione alla guida del Bologna; Dario Canovi, padre dell’agente del giocatore Alessandro, ha risposto così alle voci di mercato: “Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello – spiega a Tuttomercatoweb – Nessuno vuole andarci. E non credo che uno come Conte sia disponibile ad allenare il Napoli, le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili”.



Serie B: il Palermo si butta via, rimonta Cremonese da 0-2 a 2-2

Serie B: sabato di emozioni. Ora la capolista Parma in campo a Como e il Venezia a Pisa. Dopo la vittoria della Samp a Cosenza nell’anticipo, nel pomeriggio per la 26^ di B nel primo big match la Cremonese (in 10 dal 17’) recupera due gol al Palermo: finisce 2-2. Il Catanzaro vince a Cittadella, Bari ko in casa del Sudtirol. L’Ascoli batte la Feralpi, senza reti Brescia-Reggiana. Domani chiude Modena-Spezia.

Bastoni fa felice l’Empoli: 3-2 al Sassuolo all’ultimo assalto!

Colpo esterno dell’Empoli che con un gol di Bastoni al 94′ ha battuto 3-2 il Sassuolo nello scontro salvezza in Serie A. Toscani tre volte in vantaggio al Mapei Stadium ma sempre ripresi prima del colpo di testa finale del neoentrato centrocampista che ha allungato a sei le partite consecutive di imbattibilità per gli azzurri da quando è arrivato Nicola in panchina. In precedenza ai gol di Luperto (11′) e Niang su rigore (64′) avevano risposto prima Pinamonti dal dischetto (54′) e poi Ferrari (77′), ma non è bastato a Dionisi per muovere la classifica.



Serie B: il Venezia vince a Pisa e vola al secondo posto

Dopo la vittoria della Samp a Cosenza nell’anticipo, per la 26^ di B il Parma pareggia 1-1 a Como. La Cremonese (in 10 dal 17’) recupera due gol al Palermo: finisce 2-2. Ne approfitta il Venezia che vince a Pisa al 92′ e sale al secondo posto solitario. Il Catanzaro vince a Cittadella, Bari ko in casa del Sudtirol, l’Ascoli mette ko la Feralpi, senza reti Brescia-Reggiana e Ternana-Lecco. Domani chiude Modena-Spezia.

Serie B, le partite delle ore 14 di sabato 24 febbraio

Cremonese-Palermo 2-2

18′ rig. Brunori (P), 45′ Ranocchia (P), 49′ Castagnetti (C), 50′ Coda (C)

Cittadella-Catanzaro 1-2

19′ e 56′ Iemmello (Ca), 28′ Baldini (Ci)

Brescia-Reggiana 0-0

Sudtirol-Bari 1-0

60′ rig. Casiraghi

Feralpisalò-Ascoli 0-1

32′ Masini

Serie B, le partite delle 16.15 di sabato 24 febbraio

Como-Parma 1-1

3′ Benedyczak (P), 24′ Verdi (C)

Pisa-Venezia 1-2

62′ Pohjanpalo (V), 68′ Bonfanti (P), 90+2′ Olivieri (V)

Ternana-Lecco 0-0

Le altre partite della 26^ giornata di B

Modena-Spezia domenica ore 16.15

Cosenza-Sampdoria 1-2 giocata venerdì

23′ Darboe (S), 26′ De Luca (S), 75′ Frabotta (C)

Il Monza stende la Salernitana: gol di Maldini e Pessina, profumo d’Europa

Dopo la vittoria contro il Milan, il Monza si ripete, batte 2-0 la Salernitana e inguaia ulteriormente i campani, sempre più ultimi e con un piede in Serie B. L’ex Djuric colpisce il palo dopo 2′, Ochoa compie due parate super su Izzo e Gagliardini. Al 77′ Tchaouna si fa murare due volte da Di Gregorio e un minuto dopo Maldini appena entrato sblocca il match, poi chiuso da Pessina con un delizioso tocco all’83’. Al triplice fischio dell’arbitro esplode la contestazione dei tifosi di casa.

Rovesciata di Retegui e gol di Bani: il Genoa travolge l’Udinese

Dopo due pareggi e una sconfitta, il Genoa torna a vincere. Nella 26.ma giornata di Serie A la squadra di Gilardino batte 2-0 l’Udinese, si porta a 33 punti e complica i piani bianconeri nella parte bassa della classifica. Al Ferraris nel primo tempo i legni fermano le incornate di Lucca e Vasquez, poi Retegui (36′) sblocca il match in rovesciata e Bani (40′) raddoppia di testa su assist di Gudmundsson. Gol che segnano la gara. Con i friulani subito in dieci a inizio ripresa per l’espulsione di Kristensen, i rossoblù poi abbassano infatti il ritmo, controllano il possesso e il risultato non cambia più.