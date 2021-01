A brindare al nuovo anno in strada, come da sempre si fa in tutto il mondo, quest'anno sono stai in pochi, anzi in pochissimi. Solo la Nuova Zelanda, dove il coronavirus non sembra esistere o quasi, ha permesso che il fine d'anno, anche in questo 2020, si celebrasse come sempre. La Cina ha limitato le celebrazioni in tutte le grandi città, a partire da Pechino, ma a Wuhan, propria la città in cui si pensa che la pandemia abbia avuto origine, migliaia di persone si sono radunate in centro della città per festeggiare lo scoccare della mezzanotte, mentre migliaia di palloncini venivano rilasciati in aria.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA — CBS News (@CBSNews) December 31, 2020

Ma nel resto del mondo, si è festeggiato con il "freno a mano tirato". In Giappone è stato Giappone cancellato il tradizionale evento di Capodanno che vede l'imperatore Naruhito e altri membri della famiglia imperiale salutare i propri sudditi. In Australia non si è rinunciato al tradizionale spettacolo pirotecnico di Sydney, ma alla folla è stato impedito di goderselo, come sempre, dal porto.

In India, almeno a Delhi e in molte altre grandi città del Paese, si è ricorsi invece al coprifuoco per impedire i raduni. Una scelta che in Europa è in vigore, anche se piuttosto inutilmente visto l'aumentare del contagio, ormai da tempo. Per queste feste le misure in atto sono state incrementate.

In Francia il Governo ha aumentato la presenza in strada delle forze di sicurezza per fare da deterrente a chiunque fosse venuto in mente di festeggiare come in passato l'anno nuovo. Anche in Gran Bretagna e Germania le celebrazioni sono state sostituite con ulteriori restrizioni per rendere ancor più complicata la vita a coloro che avessero pensato di voler comunque far festa.

Anche in Italia si è tentato di fare altrettanto vietando che alla mezzanotte venissero sparati fuochi d'artificio. Probabilmente, il divieto da qualcuno è stato accolto, ma sono stati comunque in molti coloro che non vi hanno rinunciato.

Questo il bollettino 2021 delle conseguenze dei botti di fine d'anno come riportato dall'Ansa:

"Sono stati 229 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest'anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.Ed è di un morto e di 79 feriti, dei quali 23 ricoverati, il bilancio del Capodanno 2021 secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dati che registrano una diminuzione, definita "lieve" rispetto al 2020.L'anno scorso il bilancio era stato di un morto e 204 feriti, dei quali 38 ricoverati.La vittima è stato un 13 enne (di cui al momento non si hanno i dati di identificazione) avvenuto ad Asti all'interno di un campo nomadi intorno a mezzanotte (00:37 ora costatazione morte) per lo scoppio di una batteria di petardi che lo ha colpito l'addome.Lo scorso anno si sono registrati 9 ferimenti dovuti all'uso di armi da fuoco, mentre quest'anno si registrano 13 casi di cui 1 con prognosi maggiore di 40 giorni".