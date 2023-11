Maurizio Pistocchi parla a Marte Sport Live:

“Ciò che non puoi far accettare ai giocatori non è un’idea diversa, ma il fatto di non avere idee. La prestazione vista contro il Milan è stata di una confusione totale, pur avendo una rosa fortissima. In questa partita, chi ha più rimpianti? Il Milan, il quale comunque non se la passava bene e stava vincendo ma si è fatto recuperare. Il Napoli non è più una squadra, e questa è una brutta novità rispetto al passato. Chi prenderei come nuovo allenatore, se venisse esonerato Garcia? Non posso dirlo, perché non sono consulente del Napoli. Lopetegui? E’ un buon allenatore, anche se viene da delle sconfitte pesanti. Subentrare in corsa è complicato, quindi servirebbe qualcuno dotato di equilibrio mentale e certezze tecniche. Ce ne sono, ma lascio scegliere a De Laurentiis, ormai presidente, direttore sportivo ed allenatore del Napoli”.