I progetti futuri di Barú Gherardo Gaetani, food and wine blogger, specializzato in cottura alla brace e nipote di Costantino della Gherardesca, promettono di mantenere i suoi fan entusiasti per il 2024.

Durante una recente sessione di domande su Instagram, Barú ha svelato i suoi progetti futuri.

Poco tempo fa, Barú ha dimostrato il suo impegno nella promozione della solidarietà e delle cause benefiche, come dimostra la sua partecipazione alla Christmas Charity Dinner per la Fondazione di don Gino Rigoldi. La sua voglia di fare del bene si traduce anche nella sua cucina, dove cerca di utilizzare ingredienti sostenibili e di provenienza locale.

Barú è stato protagonista del programma Braci By Baru Beach Edition su Food Network Italia durante l'estate. Il successo che ha ottenuto con il suo programma televisivo è un ulteriore testimonianza del suo talento. Il programma ha riscosso un notevole successo, considerato il periodo e l’ora penalizzanti della messa in onda, grazie alla sua abilità nel trasmettere la passione per la griglia e per la cucina all'aperto.

Attualmente sta aspettando la nuova edizione di Braci Snow Edition, e sicuramente è uno degli appuntamenti più attesi dai suoi fan. Barú porterà la sua abilità nella cottura alla brace in una location completamente diversa, creando piatti sorprendenti e gustosi anche sotto la neve, e una edizione del programma pop up a Cortina.

Ma non finisce qui: è in lavorazione un nuovo format dedicato alle salsicce, che sicuramente farà deliziare i suoi fan. Inoltre Barù sta progettando una nuova idea di programma web incentrato sugli spuntini, che promette di essere interessante e divertente. Condividendo le sue ricette e i suoi consigli, Barú incoraggerà il pubblico a sperimentare e a divertirsi in cucina, anche con piccoli e veloci spuntini.

Barú non è nuovo a ideare format affascinanti per i social media. Ricordiamo la sua rubrica "Food News", dove condivide notizie curiose e ironiche sul mondo del food, e "La mia prima volta", dove assaggia cibi strani provenienti da tutto il mondo, talvolta disgustosi, altre volte più appetibili

La lista dei progetti di Barú non si ferma qui. Ha anche in programma di avviare un food truck e infine il suo progetto più importante, aprire un ristorante fisso. Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, l'apertura di un ristorante è sicuramente un importante passo avanti nella carriera di Barú. Grazie alla sua esperienza nell'allestimento di pop-up restaurant, Barú sa come creare un'atmosfera unica e coinvolgente per i suoi ospiti. Nella speranza che la location sia facilmente raggiungibile in egual misura da nord e da sud.

Sarà l'occasione perfetta per sperimentare nuove ricette e dare vita alla sua visione culinaria.

Non dimentichiamo che Barú è anche un talentuoso fotografo e condivide spesso sul suo profilo Instagram fotografie di tramonti, scene di pesca, paesaggi marini, montagne e naturalmente il cibo che prepara. Le sue foto sono in grado di catturare la bellezza e l'essenza di ogni momento, condividendole con i suoi follower.

In conclusione, il 2024 sarà un anno ricco di nuovi progetti per Barú Gherardo Gaetani. Dall'apertura di un ristorante fisso a nuovi format per i social media, i fan avranno sicuramente tanto da aspettare ed essere entusiasti. Barú continuerà a stupire il pubblico con la sua passione per il cibo, la sua abilità culinaria e la sua capacità di condividere “momenti unici” con i suoi follower.