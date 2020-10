Non è cominciata nel migliore dei modi la settimana dell'euro. La valuta unica infatti è andata in calo rispetto al dollaro, per via di diversi fattori che alimentano le incertezze attorno alla valuta unica... a cominciare dal vertice UE che inizierà giovedì, i cui temi in discussione peseranno e non poco sull'andamento dell'economia nell'eurozona.

Il 15 e 16 ottobre i leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere della situazione epidemiologica, delle relazioni con il Regno Unito, dei cambiamenti climatici e dell'Africa.

Riguardo la situazione epidemiologica, premier e capi di Stato discuteranno anche del coordinamento generale e dei lavori sullo sviluppo e sulla distribuzione di un vaccino.

Il Consiglio europeo farà poi il punto sulla Brexit esaminando lo stato di avanzamento dei negoziati sul futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito, cercando anche di prevedere come raffrontarsi davanti a tutti i possibili scenari che potrebbero presentarsi a partire dal 1 gennaio 2021.

I leader dell'UE esamineranno anche i progressi compiuti verso l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 ed infine discuteranno delle relazioni UE-Africa, non escludendo anche di affrontare altre questioni di politica estera, in funzione degli sviluppi.