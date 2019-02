L’Associazione Donne al Centro e la scuola Fuego Latino riaprono le danze

Riprendono il 21 e 28 Febbraio, tutti i giovedì dalle 19 alle 20.30, le lezioni di danza con Simone Ripa di donne al centro (www.donnealcentro.it) alla Fuego Latino, in via Sestriere 6 a Roma.



La danza dà modo, oltre che di divertirsi e mantenersi in forma, di riappropriarsi dello spazio, del proprio spazio, dello spazio in condivisione con gli altri.

È importante soprattutto per chi questo spazio se lo è visto tante, troppe volte negato.

La pensano così il Presidente di Donne al Centro Cristiana Merli e Simone Ripa. Hanno sposato da subito questo progetto che vede coinvolte molte donne che si sono rivolte all’associazione e nel tempo poi hanno deciso di condividere momenti di condivisione e relax con le associate.

Cristiana Merli e le associate trovano la loro dimensione anche nella danza, in un ora e mezza circa, completamente dedicata a loro, riescono ad unirsi ancora di più, una chiave di sinergia per chi avrà bisogno poi del loro sostegno.



Il movimento del corpo con la musica ci restituisce la possibilità di vivere lo spazio in armonia e gentilezza nei confronti di noi stesse, di liberare i movimenti troppo spesso ingessati dall’altrui giudizio, dalle regole, dalle imposizioni o dalla paura. Ballare con gli altri aiuta a creare intimità e confidenza perchè la relazione si sviluppa in una zona di comfort, mediata dalla musica e dal divertimento.