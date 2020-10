Mal comune mezzo gaudio? Anche la Francia aveva la sua "Immuni", StopCovid, che in pochi avevano scaricato e di conseguenza utilizzato, per favorire i tracciamenti... anche per oggettivi problemi di natura tecnica.

Così, nelle scorse ore, è stata rilasciata una nuova versione della app ribattezzata "TousAntiCovid", tutti contro Covid, che in poco tempo ha registrato più di mezzo milione di download. La precedente versione rilasciata a giugno non aveva registrato, fino ad oggi, che circa 2,5 milioni di download.

TousAntiCovid era stata annunciata una decina di giorni fa dallo stesso primo ministro Castex, durante una trasmissione tv del mattino.

Rilasciata giovedì, i moltissimi download hanno reso difficoltosa la procedura di attivazione per i primi utenti che hanno denunciato numerosi problemi, a partire dalla sua attivazione.

Dagli schermi di France 2, il ministro che si occupa della trasformazione digitale in Francia, ha però assicurato che i problemi sono stati causati dall'eccessivo numero di richieste e che le funzionalità dell'app sarebbero state disponibili già nelle prossime ore.

In Francia, attualmente, sono oltre 2.300 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono state 162 le persone decedute con Covid nelle ultime 24 ore. Ha superato il milione il totale dei contagi dalla scorsa primavera.