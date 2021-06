Si chiama la nuova funzionalità che consentirà agli utenti di TikTok di integrare all'interno dei loro video mini app sviluppate in Html5 da aziende terze con l'intento così di arricchire i propri contenuti, ad esempio con pulsanti che, una volta cliccati. apriranno informazioni extra.

Per sviluppare i primi Jumps,TikTok ha dichiarato di aver lavorato con un gruppo selezionato di aziende, tra cui Wikipedia,Tabelog e Whisk, quest'ultima per la condivisione di ricette.

Secondo Sean Kim, "Head of Product", "TikTok è diventata una destinazione ideale sia per divertirsi che per imparare. Attraverso Jump stiamo creando un ulteriore viaggio di scoperta, contribuendo a stimolare l'azione e un'interazione più profonda sia dentro che fuori dalla piattaforma".

Ma ByteDance, azienda che ha sviluppato TikTok, non è la prima a fornire una simile funzionalità a propri utenti. Infatti, Snapchat offre da tempo qualcosa di analogo con Minis, che consente agli utenti di condividere e utilizzare piccole app e giochi con gli amici.

Al momento sono disponibili sei Jumps che saranno utilizzabili da tutti i gli utenti di TikTok membri del Creator fund della piattaforma.