Il nostro ex presidente Francesco Cossiga era un appassionato della radio, un vero radioamatore.



"Quando ho fatto gli esami per avere la patente di radioamatore nel 1971 avevo solo 16 anni. Gli esami consistevano in una prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali morse e una prova scritta di tecnica elettronica. Dopo avere superato i duri esami si poteva ottenere una "licenza" e il ministero competente di ogni Paese assegnava un nominativo con un prefisso caratteristico per ogni paese del mondo.

Il mio è I8KPV, Vincenzo Petrosino.

Non esistevano i computer e neppure i cellulari e, ovviamente, non esisteva Internet e la rete. Nel mondo ci ascoltavamo attraverso la radio e molte volte anche con le persone che potete leggere nell'elenco a fine articolo.

All'epoca per tanti di noi era affascinante e dopo ogni primo collegamento ci scambiavamo delle cartoline di conferma... anche non personaggi famosi. Lunghe erano le chiacchierate con Ambrogio Fogar mentre navigava o con padre Mora nel Nepal o anche con membri di varie spedizioni in antartide o altrove. Molto spesso le nostre apparecchiature venivano costruite con le proprie mani, perché una sola cosa animava tutti noi... la passione per la radio".



A questo indirizzo è disponibile l'elenco di persone "famose", in tutto il mondo, che sono o sono state radioamatori: www.ariloano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=273&lang=it