Nell'ultima settimana del 2023 l'incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia è stabile. Nella 52° settimana del 2023, infatti, l'incidenza è pari a 17,5 casi per mille assistiti (17,7 nella settimana precedente). Si sottolinea che a tale aumento concorrono diversi virus respiratori e non solo quelli dell'influenza, sebbene la circolazione di questi ultimi sia in aumento (maggiori dettagli nel Rapporto Virologico 2023-52).

L'incidenza è in lieve aumento solo nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è pari a 48,7 casi per mille assistiti (47,5 nella settimana precedente), stabile negli adulti e anziani.

Tutte le Regioni/PPAA, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale (3,99 casi per mille assistiti), tranne la PA di Bolzano. In cinque Regioni/PPAA è stata raggiunta la soglia di intensità "molto alta" dell'incidenza (Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania con19,94 casi per mille assistiti).

Valle d'Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza RespiVirNet.

Negli ultimi sette giorni i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 1.027.000, per un totale di circa 6.719.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza.

"L'incidenza delle sindromi simil influenzali si mantiene alta, spinta dai diversi virus circolanti in questo periodo. – commenta Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento Malattie Infettive dell'Iss -. L'analisi dei campioni positivi mostra che i virus influenzali sono ormai prevalenti, anche se rimane una quota rilevante di Sars-CoV-2 e di virus respiratorio sinciziale, che provoca bronchioliti soprattutto nei più piccoli. Sebbene sia impossibile prevedere esattamente quando si arriverà al picco dei casi, è ipotizzabile una circolazione sostenuta anche nelle prossime settimane, facilitata dalla riapertura delle scuole. Si raccomanda pertanto, oltre alle vaccinazioni per i soggetti per cui sono raccomandate, una sana prudenza nei comportamenti, da osservare soprattutto se si hanno sintomi respiratori e se si è in presenza di bambini molto piccoli, persone anziane o con fragilità. Si raccomanda inoltre di non assumere antibiotici, inutili in caso di infezioni virali, se non su indicazione del proprio medico, e di recarsi al pronto soccorso solo se strettamente necessario".