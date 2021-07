Grazie all'esaltante epilogo di UEFA Euro 2020, la vittoriosa finale di Domenica sera a Wembley contro l'Inghilterra, la nostra amata Nazionale di calcio riporta in Italia la Coppa Henry Delaunay (così si chiama il trofeo che premia i vincitori del Campionato d'Europa) dopo 53 anni.

E ciò ha una serie di conseguenze...

Il Palmares degli Azzurri si arricchisce

Innazitutto la ricchissima bacheca dei trofei azzurri si arrichisce di un ennesimo titolo per un totale di nove e raggiungiamo la Francia al secondo posto della classifica per numero di titoli del Campionato Europeo di calcio davanti alle sole Germania e Spagna con tre.

Al momento dunque, i successi della storia degli Azzurri sono i seguenti:

Coppa Internazionale: 2 (1927-30 e 1933-35);

Coppa Jules Rimet: 2 (1934 e 1938);

Torneo Olimpico di calcio: 1 ( Giochi olimpici di Berlino 1936);

Coppa del Mondo FIFA: 2 (1982 e 2006);

Campionato d'Europa: 2 (1960 e 2020).

In ossequio ai nostri gloriosi azzurri ho creato un video tributo, il palmares della Nazionale italiana di calcio, in cui poter seguire in dettagli i nove successi degli Azzurri.