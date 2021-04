"Assurdo! Bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione.

Da non crederci..."

Questo è quanto ha dichiarato Giorgia Meloni a commento della sua iniziativa, annunciata nelle scorse ore, che mirava eliminare il coprifuoco fino alle ore 22 previsto dal Governo fino a luglio, dopo aver preso atto che la Camera l'aveva respinta con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti.

La Meloni, però, si è dimenticata di specificare che tra coloro che non hanno supportato il suo ordine del giorno, ritirando la tessera prima del voto, vi erano anche i deputati di Forza Italia e Lega, suoi alleati.

Ma la maggioranza è intervenuta con un "proprio" ordine del giorno con cui "impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese" ... "anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento", cioè l'orario del coprifuoco.

Un testo di cui, ovviamente, si sono intestati il merito Lega e Forza Italia.

Ma a minare la possibilità di una revisione del coprifuoco è l'intervento sul tema da parte del senatore Matteo Renzi, che lo ha trattato nella sua ultima enews:

"È OVVIO che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che - provocandolo sul coprifuoco - Salvini cada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Ma Salvini non ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata.Dunque, io ho un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari, recuperiamo il buon senso e continuiamo sulla strada delle vaccinazioni e delle riaperture: dove si è vaccinato di più, da Israele agli Stati Uniti, già si è tornati a vivere. E lavoriamo insieme per l’Italia senza polemiche di parte. Che dite? Sono un ingenuo ottimista?"

Dire a Matteo Renzi che cosa sia in realtà è una sfida al codice penale. Invece, per quanto riguarda il coprifuoco, considerando che ogni cosa che lui auspica, predice o promette si tramuta magicamente nell'esatto contrario, a questo punto non è impossibile ritenere che dopo la sua dichiarazione il coprifuoco non possa continuare a rimanere... anche fino a luglio.