Dal 5 al 29 settembre 2024, l’ERP Fest ideato dall’associazione GD Group colorerà con 21 appuntamenti Largo delle Terme Gordiane: Nuovo Circo, giocoleria, pali cinesi e tanto divertimento, sia per gli adulti che per i più piccoli, nei pressi di Villa Gordiani.

Ad aprire le danze la compagnia Circosvago, con una ciclo-performance celebrativa d’apertura: una innovativa parata itinerante che porterà gli spettatori a passeggio nella natura. L’appuntamento è per giovedì 5 settembre, alle ore 17.30, con partenza da Largo delle Terme Gordiane.

Saranno in tutto sette gli artisti ed i collettivi che si esibiranno durante la manifestazione, con orario fisso alle 18.30: sabato 7 settembre Valentina Musolino porterà al pubblico il suo spettacolo originale “Diva all’opera”; domenica 8 settembre sarà il turno di Daniela Cardellini con lo spettacolo “Dani e la giocoleria”, dove l’arte circense si coniuga con le skill dell’artista; sabato 14 e domenica 29 settembre l’ERP Fest avrà il piacere di ospitare il Collettivo Flaan con i loro spettacoli “Flaan Varietà” e “Pacifer”; domenica 15 settembre il Duo Flosh proporrà lo spettacolo “No Stop”, mentre sabato 21 e domenica 22 si alterneranno India Baretto e Piero Ricciardi con i loro spettacoli “Birthday Girl” e “Why Not?”; sabato 28 settembre sarà la volta di Alessio Paolelli con il suo “Colpi di Toss”.

Ad accompagnare gli spettacoli di Circo, a partire da domenica 8 settembre, tutti i sabati e tutte le domeniche alle ore 17.30 la compagnia Circosvago proporrà diversi laboratori di Circo per le nuove generazioni, capaci di unire l’arte circense all’attività pratica ed alla socialità, permettendo ai più giovani di sperimentare giocando con la giocoleria e l’equilibrio.

Ma le attività non finiscono qui! Tutte le domeniche, dall’8 al 29 settembre alle ore 11.00, Elisa Turco Liveri, attrice e istruttrice di yoga, condurrà un laboratorio performativo innovativo legato alle pratiche di yoga, sia per principianti che per i più esperti. La pratica proposta dedica particolare attenzione alla precisione posturale delle Asana, integrata alle tecniche dello Hatha Yoga classico come Pranayama, Bandha e Mudra, nell'intento di osservare e riconfigurare il nostro stato psico-fisico. Durante le sessioni si alternano sequenze dinamiche a fasi più lente e introspettive. Un’occasione di vicinanza e risveglio delle dinamiche interpersonali per quattro appuntamenti dedicati al wellness e al contatto con la natura.

5 - 29 settembre - Largo delle Terme Gordiane

La partecipazione alle attività è gratuita e non necessita di prenotazione.

Per info:[email protected]

ERP Fest - Circo agli ERP è un progetto di GD group, promosso da Roma Capitale – Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative con il supporto organizzativo di Risorse per Roma, con il patrocinio del Municipio V, in dialogo con Villaggio De Sanctis, Meltingpot