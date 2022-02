Un momento difficile, una relazione che finisce e una dipendenza emotiva che può risolversi solo grazie alla musica.

In radio dal 21 gennaio.

«Era un sabato notte e, in macchina, l’amico e produttore French Dinero mi fa ascoltare la versione più basilare della base di Maria, senza il sax iniziale e il pianoforte in sottofondo. Appena l'ho sentita mi ha preso e ho capito subito che quella base faceva per me». Brando

In piena quarantena da Covid, con la febbre a 38, a casa da solo e nel bel mezzo della separazione con l’ex fidanzata, Maria appunto, Brando scrive il testo. Quel periodo così buio e triste aiuta l’artista a scavare dentro di sé, trasformando Maria nell’ipotetica fidanzata che ognuno può aver avuto. Al centro del brano il momento in cui la relazione finisce, ma i due ex amanti continuano a cercarsi, alimentando un’abitudine che è dipendenza.

Autoproduzione

Radio date: 21 gennaio 2021

Release digitale: 4 febbraio







BIO

Brando, pseudonimo di Francesco Borghi è un cantante e rapper classe 1995 cresciuto nella provincia di Modena.

La sua passione per la musica nasce in giovane età grazie all'influenza del padre, pianista per passione, da cui impara ad ascoltare un po ' tutti i generi musicali, capendo presto che la sua passione è per l'Hip Hop/Rap.

Inizia a scrivere i primi testi intorno ai 16 anni quando insieme a due amici (Moris & Shadiky) forma il gruppo "Trois Brothers" col quale incide il disco interamente autoprodotto "Mo-Town" con riferimento in particolare alla città di Modena e ai campionamenti di vecchi brani della celebre etichetta Motown.

Nel 2012 partecipa al brano e video "Dare di Più", insieme ai Giovani Artisti Per L'Emilia il cui intero ricavato viene devoluto ai terremotati.

Continua la sua carriera da solista e nel 2015 incide il suo primo Mixtape "Graduazione".

Nel 2017 produce il secondo mixtape da solista "B4" in cui racconta tutta la sua infanzia e adolescenza. Il suo approccio al rap è molto crudo e diretto, con strofe fitte e ritornelli melodici e orecchiabili.

I suoi idoli e le sue ispirazioni sono leggende Americane come: Tupac, Biggie, Kanye West, Lil Wayne, The Game e 50 Cent di cui rappava a memoria i brani.

Nel 2021 pubblica i brani con video di "Mai" e "Bmw Nero".

Nel 2022 uscirà il suo primo album inedito.

Fonte: www.laltoparlante.it