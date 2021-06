Si chiama Overture ed è prodotto da Boom Supersonic. È il nuovo aereo di linea, dopo il Concorde, che sarà in grado di superare il muro del suono.

Rispetto ai 900 km/h della massima velocità di crociera di un normale aereo, Overture può arrivare a Mach 1,7, ovvero 1.805 km/h... un po' meno di Mach 2, la velocità che il Concorde riusciva a raggiungere, ma in ogni caso sufficiente a dimezzare il tempo di percorrenza di qualsiasi destinazione, comprese le rotte transatlantiche come quella tra New York e Londra.

Il Concorde terminò di volare nel 2003. Diversi i motivi che lo misero definitivamente a terra. Oltre a quelli ambientali, il boom supersonico non è certo facile da digerire, furono soprattutto quelli commerciali, legati al costo dei biglietti molto più cari di un volo in prima classe a cui si doveva sommare il "fastidio" dei tempi di attesa collegati ad un qualsiasi volo di linea. Quindi, per coloro che potevano permettersi di volare con il Concorde finiva per essere conveniente, dal punto dei vista dei tempi e dei costi, spostarsi anche affittando dei jet privati.

E allora perché Overture dovrebbe invece avere successo? Perché il costo di un biglietto è abbordabile. infatti, anche se caro, dovrebbe essere equivalente a quello di un biglietto in business class. Inoltre, l'aereo è stato disegnato in modo da mitigare il boom supersonico ed infine sarà anche a zero emissioni, perché utilizzerà il nuovo bio-diesel, sviluppato ad hoc per mitigare i danni ambientali prodotti dal traffico aereo.

E che l'Overture sia più che una scommessa, è l'annuncio da parte della United di acquistarne 15, con l'opzione per altri 35, con l'intenzione di iniziare a trasportare passeggeri a partire dal 2029. Il costo dell'aereo supersonico? 200 milioni di dollari.