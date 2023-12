Jaywork Music Group: un 2023 di grande crescita



Luca Peruzzi e Luca Facchini gestiscono da tempo Jaywork Music Group, una realtà in forte crescita in ambito musicale e produttivo. Come ha dichiarato Peruzzi in una recente intervista - https://bit.ly/Peruzzi-rw -: "Quest’anno abbiamo pubblicato circa 370 brani, più o meno uno al giorno. E’ un traguardo importante. Il 2023 è stato un anno di ulteriore crescita, che ha portato collaborazioni nuove e stimolanti, con artisti che arrivano a collaborare con noi e poi vogliono continuare il loro percorso col supporto della nostra struttura. Abbiamo raccolto tanti risultati, grandi e piccoli, tutti per noi molto importanti".



In realtà il motivo per cui Jaywork Music Group continua a crescere in un settore non certo facile (basta vedere i licenziamenti che hanno coinvolto Spotify) è che non è la classica casa discografica 'vecchio stampo'. Non pretende di cambiare il DNA sonoro di artisti e produzioni. Vuol offrire loro un palcoscenico da professionisti. Ogni giorno lo staff di Jaywork Music Group fa scouting, ovvero cerca e trova nuovi talenti.



Non è possibile, secondo lo staff di Jaywork, giudicare a priori il potenziale artistico e commerciale di un brano. Si giudica la qualità tecnica del suono e si lascia giudicare il pubblico, che oggi è diviso in mille nicchie. Non solo. "Se un brano non piace a me, non vuol dire che non sia ben fatto. Non è stato creato e prodotto per piacere a me. Sono contento se a me non piace, a volte... ma tutto questo non vuol dire che non possa piacere ad altri", spiega Peruzzi.



COS'E' JAYWORK MUSIC GROUP

https://www.jaywork.com



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.