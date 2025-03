lo scultore Alberto Alunni è nato e cresciuto a Nizza, in Francia, nel 1967. Si è poi trasferito in Italia per studiare come veterinario, ma la sua vena creativa ha preso il sopravvento portandolo ad intraprendere tutta un’altra strada.

Ora vive a Pietralunga in Umbria, in una caratteristica casetta in pietra immersa nei boschi, che si fonde tra le bellezze della natura circostante. Al piano terra della casetta ha creato il suo laboratorio che si estende anche all’aperto, fondendosi con la natura. All’interno, tra sassi e legni di ogni tipo e dimensione, e tutto il materiale che il territorio gli regala crea le sue opere, ispirato dai suoni, dagli odori, dai colori che lo circondarono, incorporando tutti questi elementi ad un materiale eterno come il ferro.

Dice lui: ....Ogni creatura, ogni luogo, ogni sasso è pervaso da uno spirito vitale che lo anima rendendolo unico; fermarsi ad osservare ed ascoltare è un primo passo per capirne l’essenza e quindi amare e proteggere il territorio. Da vita così ad alberi piegati dalla forza del vento, paesaggi con boschi, montagne, fiumi, cascate e animali; il tutto realizzato con elementi presenti in natura.