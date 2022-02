Il progetto “The heart of Sicily” del GAL Madonie al Forum "PEOPLE-PLANET-PROSPERITY” che si è tenuto questa mattina a Dubai.

Il Gal Madonie all’Expo 2020 di Dubai con il progetto “The heart of Sicily”. Il gruppo di azione locale delle Madonie è stato fra i tre enti selezionati in tutta Italia e l’unico in Sicilia che ha partecipato al Forum "PEOPLE-PLANET-PROSPERITY” di Dubai tenutosi questa mattina presso l'Auditorium del Padiglione Italia. L’evento, aperto dal Ministro Stefano Patuanelli (nella foto con la delegazione del GAL Madonie) era dedicato alla promozione delle esperienze condivise di Italia ed Emirati per un futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo.

“La partecipazione all’Expo 2020 di Dubai – afferma il presidente del GAL Francesco Migliazzo, presente a Dubai - è un grande risultato per il GAL Madonie e per il turismo rurale che è sinonimo di sviluppo locale e di resilienza. Quest’ultimo, infatti, ha contribuito ad assicurare una agricoltura salubre, cibo eccellente, biodiversità, paesaggio, presidio degli insediamenti rurali e storici, occasioni di occupazione qualificate, servizi culturali e di welfare.”

Il Forum " PEOPLE-PLANET-PROSPERITY " rappresentava una occasione di visibilità internazionale del territorio dell’entroterra siciliano che il GAL Madonie non si è fatto scappare candidando il progetto di rete turistica “The heart of Sicily” già finanziato nell’ambito del bando relativo alla sottomisura 16.3 sul turismo sostenibile.

Una proposta innovativa quella del Gruppo di Azione Locale madonita che è stata scelta per rappresentare il meridione d’Italia. Dei 190 i GAL presenti in tutta la penisola, di cui 23 in Sicilia, ad essere scelti sono stati il GAL Valtellina (Lombardia), il GAL Costa dei Trabocchi (Abruzzo) e il GAL ISC Madonie.

“The heart of Sicily” è una offerta di fruizione del patrimonio materiale e immateriale attraverso strumenti innovativi e digitali che connetteranno attrattori di tipo paesaggistico-ambientale, culturale, agricolo e agroalimentare del territorio del GAL. Una rete di buone pratiche cha sarà collegata ad un unico network che vede capofila Fabrizia Lanza srl.

Dubai è stata quindi una opportunità per promuovere il territorio delle Madonie ma anche per iniziare processi di partenariato con operatori turistici degli Emirati. La delegazione del GAL, guidata dal presidente Francesco Migliazzo, ha infatti incontrato alcuni rappresentanti di tour operator con i quali sono già stati stretti rapporti di collaborazione, che porteranno turisti degli Emirati nelle Madonie. Gli arabi hanno dimostrato molto interesse alle attrazioni legate al turismo naturalistico ed esperienziale (come le Gole di Tiberio e la Zipline di San Mauro Castelverde), al turismo culturale, ai borghi e all’enogastronomia di questi territori.

A margine del convegno, il presidente del GAL Francesco Migliazzo ha incontrato il Ministro Stefano Patuanelli al quale ha sottolineato il disagio che vivono gli agricoltori e gli allevatori riguardo al costo dell’energia e del carburante avendo assicurazioni, da parte del Ministro, che il Governo sta pensando ad uno scostamento di bilancio che venga incontro alle esigenze delle imprese agricole.