È ufficiale: è in arrivo un'altra stagione di Locke & Key. Per la gioia dei suoi fan, il giallo magic fantasy, basato sulle graphic novel di successo create da Joe Hill e Gabriel Rodriguez, continuerà per una seconda stagione.

Lo ha comunicato la stessa Netflix. E se la prima è stata indubbiamente gradita, si spera di vedere un seguito ancor più ricco di azione e scene horror, proprio come nel fumetto.

Rimangono però al momento sconosciuti tutti i dettagli sulla nuova serie, dall'inizio delle riprese al cast... l'emergenza coronavirus sta impattando pesantemente anche sul mondo dell'entertainment.