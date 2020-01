Il mio amico e socio, David, ha parlato delle circostanze relative al nostro acquisto del Milan. La comunità dei rossoneri deve ascoltare le sue parole. Grazie David per aver parlato!

Così ha scritto sul proprio account social l'ex proprietario del Milan, Yonghong Li, per promuovere l'intervista rilasciata a Forbes da parte di David Han Li.

Ecco che cosa ha detto l'ex direttore esecutivo del Milan.

«È stato surreale. Il giorno dopo ci siamo resi conto che questo era un onere molto pesante. Da appassionato di calcio ho sicuramente capito cosa avevamo ottenuto, ma eravamo anche i dirigenti. Avevamo molti compiti e dovevamo assumerci la responsabilità. Per noi era così importante che il club facesse sempre meglio, quindi non c'era tempo di ragionare su ciò che avevamo fatto.

Avevamo la responsabilità del club e di milioni di fan, il che non è facile. Volevamo essere amati e rispettati, tutti lo vogliono. In un certo senso ho dovuto adattarmi dall'essere un tifoso all'essere parte del club. Come proprietà, non eravamo coinvolti nelle decisioni quotidiane della dirigenza, ma abbiamo ricevuto consigli e discusso con i dirigenti diverse questioni importanti.

Alla fine, tutti devono assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, quindi ho cercato di adattarmi il più possibile. Ma sfortunatamente, su molte cose, sia come proprietari che come dirigenti, le nostre mani erano legate.

I fan sono i fan più adorabili che puoi immaginare. Avevano un grande rispetto per noi. Ti amano, ma solo se fai un buon lavoro! I problemi non riguardavano i tifosi, ma le persone di alto livello, le persone importanti, le persone che avevano il potere, quelle che volevano proteggere i propri interessi. Quindi è diverso. Avrebbero tentato di fare di tutto per allontanarci, per tenerci fuori dal giro».



Le difficoltà – come per altri cinesi che avevano investito nel calcio europeo – sono arrivate anche dalla Cina, ha ricordato Forbes ad Han Li. Gli imprenditori sono stati gravemente danneggiati dalla decisione del governo cinese di modificare le regole sugli investimenti all'estero.

«È stata una decisione presa dal governo cinese e l'abbiamo capita e rispettata».





Per portare a termine l'acquisto del club, quindi, si è reso necessario l'intervento di un investitore che è stato individuato nel fondo americano Elliott. Così i cinesi hanno dovuto iniettare ingenti somme di capitale nel club, oltre a dover trovare i soldi per rimborsare il debito contratto.

«Abbiamo dovuto mettere in media 10 milioni di euro al mese - ha confessato Han Li - mentre i capitali di cui aveva bisogno in origine il club erano inferiori. Abbiamo dovuto investire più capitale nella società, nel club. Era molto più di quanto avessimo previsto».

Dopo non aver escluso che gli attacchi nei loro confronti da parte della stampa fossero "guidati" dal fondo Elliott, Han Li ha dichiarato che «la nostra intenzione era di riportare il club in alto, il Milan era rimasto in silenzio molto tempo e dovevamo cambiare le cose. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo visto il bilancio, le entrate provenienti dalla Cina erano quasi nulle. Allo stesso tempo eravamo entusiasti, dato che ci siamo resi conto che potevamo davvero fare qualcosa per portare ricavi dalla Cina al club».



«Sarebbe stato un ottimo inizio per rimettere il club sulla strada giusta, ovviamente c'erano molte altre questioni da affrontare, ma questa era la nostra intenzione e la nostra idea. È stato un vero peccato, avevamo piani e idee chiari, che non erano i ricavi tradizionali. Perché se in quel momento non eravamo abbastanza bravi da competere con gli altri grandi club sui ricavi tradizionali, dovevamo muoverci in modo intelligente.

Penso che i dirigenti non si siano davvero resi conto che, sebbene sia ancora un club molto importante, il Milan conta sempre di meno fuori dall'Italia. C'è molto meno legame tra i tifosi all'estero, anche perché non partecipa più abitualmente alla Champions League».