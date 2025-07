Lo so che molti sono pronti a storcere il naso, ma pensate se al posto dalla Von der Leyen ci fosse stato uno come Draghi a gestire la trattativa!

Basta infatti osservare l’espressione del bullo per capire chi è che ci ha guadagnato.

A parte questa cosa di andare a baciargli la pantofola (sono garbato io) nel suo nuovo luccicante Golf Club, che parrebbe una questione solo formale ma la forma è sostanza in certe situazioni. E poi chi pensasse che la cosa sia finita qui si prepari, siamo solo all’inizio.

Volete che una volta testata la resistenza del burro non affondi il coltello per ottenere quello che davvero gli interessa di più? Campo libero, questo è ciò che gli interessa davvero; per le sue criptovalute, per togliere ogni limitazione ai giganti del web, per inondarci di prodotti schifezza e rifilarci miliardate di armi… l’uomo della pace!

E poi che razza di accordo è? Tanti “particolari” ancora da definire, nessuna garanzia, ma nessuna, che non cambi idea e torni alla carica rincarando la dose. Anche solo perché ha sempre bisogno di restare sulla notizia in prima pagina.

E la nostra Presidente del Consiglio che si dice abbastanza soddisfatta ma già chiede aiuti alla Ue per i danni che arriveranno alla nostra economia, ma con quali soldi, sempre i nostri!

Quindi: che affare è? Lo so, avanti, storcete pure il naso, ma con uno come Draghi al posto giusto…