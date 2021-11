"Come prevedevo quando divertirsi nei locali era solo un sogno, la ripartenza del clubbing è stata dirompente. E oggi, non potendo accontentare tutti, lavoriamo solo con i locali di Serie A. E' una scelta obbligata". Maurizio "Icio" Franzoni riassume così la ripartenza del clubbing italiano e della sua agenzia Royal Management: ore ed ore al telefono e poi in giro per l'Italia e non solo, tra un evento e l'altro.

I tanti talenti che gestisce con Royal Management, un punto di riferimento per quel che riguarda modelle, modelli ed artisti, regalano di nuovo bellezza ed emozioni sui palchi dei club e degli eventi di riferimento. Come sempre Royal Management, più che sulla quantità, punta sulla qualità assoluta... ma siccome i top club italiani non sono pochi, riuscire a proporre sempre show e artisti che sappiano regalare emozioni non è facile.

"Si preannuncia una grande stagione 2021 - 2022 anche per quel che riguarda i club delle località sciistiche più prestigiose. Ad esempio, collaboreremo con locali di riferimento tra Madonna di Campiglio, Sestriere e St Moritz", continua Icio Franzoni, che è decisamente soddisfatto anche delle tante nuove collaborazioni per fiere ed eventi diurni. "Le fiere sono tornate ad occupare un ruolo fondamentale, visto che il digitale ed il web, pur importanti, non sono tutto. E anche in ambito business e diurno, la bellezza conta".

Sempre più spesso, poi, i clienti danno a Royal Management il compito di realizzare eventi 'chiavi in mano'. L'agenzia segue quindi tutte le fasi della creazione degli eventi, dal catering alla scelta della location) oltre ovviamente al lato artistico. "Dopo tanti anni di esperienza, riusciamo a concretizzare le esigenze dei brand e dei clienti. Il nostro approccio resta lo stesso in ogni ambito: cerchiamo sempre l'eccellenza, prestando attenzione massima ai dettagli che fanno la differenza", conclude Icio Franzoni.

Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management è un'agenzia specializzata nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere, soprattutto nel settore entertainment & nightlife. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.



