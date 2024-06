Sono partite le campagne di crowdfunding dei 7 progetti selezionati dal terzo Crowdfunding Civico del Comune di Venezia, l’iniziativa nata nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso il programma operativo POC Metro, tramite il quale il Comune sostiene e accompagna la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Se ogni progetto, attraverso la raccolta fondi avviata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - raggiungerà il traguardo di almeno il 50% dei costi totali per la sua realizzazione entro il 15 luglio, il Comune interverrà coprendo la rimanente quota, fino ad un massimo di 5.000 euro a progetto.



Mercoledì 12 giugno, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00 presso il Centro Culturale Candiani di Mestre, il Comune apre le porte alle cittadinanza per presentare ufficialmente i progetti. L’iniziativa è introdotta presentata da Danilo Corrà (Direttore area Coesione Sociale del Comune di Venezia), Michele Testolina (Responsabile Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare del Comune di Venezia) e Angelo Rindone (CEO e founder di Produzioni dal Basso e FolkFunding srl Benefit).



Durante l’incontro interverranno i progetti selezionati.

Pax Tibi “Educazione alla vita digitale.. non è mai troppo tardi” (l’obiettivo è quello di abbattere le barriere digitali e garantire che ogni individuo abbia accesso alle risorse e alle opportunità offerte dalla tecnologia moderna); Associazione Di Casa ODV “Conosci e vivi la tua città” (favorire l'inclusione delle categorie più svantaggiate con l’esplorazione del territorio e l’organizzazione di eventi aperti a tutti); Maker Mile “Gli artigiani di sestiere” (il progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di mini documentari per raccontare i mestieri e documentare le tecniche degli artigiani che rappresentano il cuore pulsante di Venezia); Circolo ricreativo culturale Muranese APS “Il futuro del vetro di murano” (l’obiettivo è realizzare un fumetto interattivo rivolto ai ragazzi di scuole elementari e medie del territorio di Murano, Burano e Sant’Erasmo); Balancing act “Chi ha paura del lupo?” (un’iniziativa che avvicina i bambini delle scuole elementari alla musica classica); Club il Delfino “Argento vivo” (l’obiettivo è prevenire e contrastare l’isolamento e la solitudine delle persone anziane, offrendo attività sociali, motorie e cognitive e coinvolgendo i cittadini più giovani); AIPD “Acqua in bocca! Silenzio ai pregiudizi: condividere per conoscersi e completarsi” (il primo weekend di Ottobre verrà organizzato un evento inclusivo presso il Parco Piraghetto (Mestre): laboratori, tornei sportivi e tavole rotonde, ma anche cibo e tanto divertimento!) .



Per maggiori informazioni: https://www.comune.venezia.it/it/content/avviso-crowdfunding-civico www.produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-venezia

www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe/



Per partecipare all’incontro inviare una mail per l’accredito a: [email protected]