I colloqui sull'Ucraina dovrebbero prima di tutto tenersi con Washington, dal momento che Kiev sta agendo sotto dettatura, ha detto questa domenica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Ovviamente, Washington ha un voto decisivo. È impossibile discutere di qualsiasi cosa, con Kiev", ha dichiarato Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya-1."Kiev ha un presidente, un legittimo presidente, il sig. Zelensky, ed è teoricamente possibile raggiungere un qualsiasi accordo con lui, ma, tenendo presente l'esperienza di marzo, questi accordi non significano nulla perché possono essere immediatamente annullati su dettatura dall'esterno", ha detto. "Quindi, è necessario parlare con qualcun altro, più con il suo motivatore, patron e così via..."

La Russia continuerà a difendere i suoi interessi e non tollererà che nessuno la governi, ha detto Peskov.

"Potremmo non avere successo ovunque, potremmo avere alcuni fallimenti, ma non possiamo essere soggetti a nessuno. È impossibile. Ed è una garanzia che difenderemo i nostri interessi", ha poi concluso.



In precedenza anche il ministro degli Esteri Lavrov aveva rilasciato dichiarazioni sulla crisi in Ucraina, paragonandola alla crisi dei missili a Cuba nel 1962.

La Russia, per Lavrov, non vede ancora la volontà da parte degli Stati Uniti e dei suoi Paesi satelliti di mostrare responsabilità e saggezza per risolvere la situazione:

"La differenza è che nel 1962, Krusciov e Kennedy hanno trovato la forza per mostrare responsabilità e saggezza, e ora da Washington e dai suoi satelliti non vediamo ancora tale volontà. Ce ne sono molti, tanto per cominciare e la possibilità di negoziare che si è presentata a fine marzo all'incontro di Istanbul è stata rovinata, come possiamo affermare ora, su ordine diretto di Washington".

La Russia è sempre pronta ad ascoltare i suoi colleghi occidentali se si offrono di organizzare un dialogo sulla distensione tenendo conto degli interessi di Mosca, ha detto Sergey Lavrov.

"Siamo sempre pronti ad ascoltare i nostri colleghi occidentali se faranno un'altra richiesta per organizzare un incontro. Spero che oltre a riproporre contatti attraverso i canali diplomatici, possano offrire anche alcuni approcci seri che contribuiranno ad allentare le tensioni, tenendo pienamente conto degli interessi della Federazione Russa e della sua sicurezza"."La disponibilità della Russia, compreso il suo presidente, a negoziare, rimane invariata. Saremo sempre pronti ad ascoltare quali proposte hanno i nostri partner occidentali per allentare le tensioni. Quindi, se saremo contattati con alcune proposte realistiche sulla base dei principi di uguaglianza e rispetto degli interessi reciproci, volti a trovare compromessi e bilanciare gli interessi di tutti i paesi, ovviamente reagiremo, come è sempre stato in passato", ha affermato Lavrov.

Il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko, oggi, ha dichiarato che qualsiasi discorso relativo all'accordo sul grano con l'Ucraina sarà possibile solo dopo che tutte le circostanze dell'ultimo attacco dell'Ucraina alle navi della flotta russa del Mar Nero saranno chiarite. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione su questo argomento.

"Avremo contatti sia con le Nazioni Unite che con la Turchia, in quanto partecipanti all'accordo di Istanbul. Questi contatti avranno luogo nel prossimo futuro", ha affermato Rudenko.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato sabato che a seguito di un attacco terroristico commesso dal regime di Kiev "con la partecipazione di specialisti del Regno Unito contro la flotta russa del Mar Nero e le navi civili impegnate per garantire la sicurezza del corridoio del grano, la parte russa sospende la sua partecipazione nell'attuazione degli accordi sull'esportazione di prodotti alimentari dai porti ucraini". Secondo il ministero, Kiev ha utilizzato nove droni e sette veicoli marini autonomi senza pilota. Tutti loro furono abbattuti.

Il ministro dell'Agricoltura russo Dmitry Patrushev ha affermato che la Russia, anche con la partecipazione della Turchia, è pronta a fornire gratuitamente fino a 500.000 tonnellate di grano ai paesi più poveri nei prossimi quattro mesi.