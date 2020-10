Alex Rins (Suzuki Ecstar), partito dalla quarta fila, si è aggiudicato il Gran Premio di Aragona di MotoGP davanti ad un sorprendente Alex Marquez (Repsol Honda) che, dopo il podio di Le Mans, oggi ha tagliato il traguardo per secondo. ma a meno di tre decimi dal vincitore, a cui ha conteso la vittoria fino alla fine.

Terzo posto per l'altro pilota Suzuki, Joan Mir, che si porta così in testa al mondiale con 121 punti, davanti a Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) che ne ha 115, Maverick Vinales (Yamaha) con 109 e Andrea Dovizioso (Ducati) con 106.

Giornataccia per Quartararo che, scattato dalla pole, ha terminato la gara in 18ª posizione. E non è stata un granché anche la giornata delle Ducati il cui miglior piazzamento è rappresentato dal 7° posto di Dovizioso e dal 9° di Miller (Pramac).





Questa la classifica finale:

1. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - 1:48.404

2. Alex Marquez - (Repsol Honda Team) - +0.263

3. Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) - +2.644

4. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha MotoGP) - +2.880

5. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) - +4.570

6. Franco Morbidelli - (Petronas Yamaha SRT) - +4.756

7. Andrea Dovizioso - (Ducati Team) - +8.639

8. Cal Cruchlow - (LCR Honda Castrol) - +8.913

9. Jack Miller - (Pramac Racing) - +9.390

10. Johann Zarco - (Esponsorama Racing) - +9.617



Tra una settimana la MotoGP tornerà a gareggiare sullo stesso circuito per disputare, stavolta, il Gran Premio Liqui Moly de Teruel.