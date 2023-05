È da sessanta anni che nei cieli di Polignano a Mare, la località della costa pugliese che ha dato i natali a Domenico Modugno, si svolge la Festa degli Aquiloni.

Il tema scelto per il 2023 è “La pace… La libertà” e, in un mix di allegria, divertimento ed impegno sociale, decine e decine di aquiloni si daranno battaglia per conquistare uno degli ambiti premi.

Quando? Dal primo pomeriggio del 28 maggio dalla terrazza di Largo Grotta Ardito.