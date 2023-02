Sto­ri­co per pas­sio­ne e per ta­len­to, Mi­che­le Giu­sep­pe Vi­lar­do è nato a Val­le­lun­ga Pra­ta­me­no, in pro­vin­cia di Cal­ta­nis­set­ta, ha dato fi­no­ra alla luce nu­me­ro­si e cor­po­si sag­gi, fra i qua­li: “Il lut­to e la luce. La Set­ti­ma­na San­ta nel­la Si­ci­lia cen­tro oc­ci­den­ta­le. Pie­tà po­po­la­re qua­le teo­lo­gia del po­po­lo”, “Gio­van­ni Ca­stro­gio­van­ni di Val­le­lun­ga Pra­ta­me­no. Un edu­ca­to­re di­men­ti­ca­to del Ri­sor­gi­men­to ita­lia­no” (in col­la­bo­ra­zio­ne con la dott.ssa Mi­che­la D’A­da­mo), “Ip­po­li­to ed Igna­zio San­tan­ge­lo Spo­to di Val­le­lun­ga Pra­ta­me­no. Il Fuo­co e le Ce­ne­ri”, “Sen­za toc­cu di cam­pa­ni. La Me­mo­ria, la Sto­ria, la No­stal­gia”.

Con la sua ul­ti­ma ope­ra, ap­pe­na usci­ta per i tipi del­le pre­sti­gio­se Edi­zio­ni La Zisa, ha pro­va­to a met­te­re a fuo­co la fi­gu­ra straor­di­na­ria di un ve­sco­vo si­ci­lia­no, Mons.Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, nato a Val­le­lun­ga Pra­ta­me­no, nel 1861, e mor­to a Ma­za­ra del Val­lo, dopo tren­t’an­ni d’e­pi­sco­pa­to, nel 1933. Il la­vo­ro s’in­se­ri­sce in un pro­get­to di re­cu­pe­ro di al­cu­ne emi­nen­ti fi­gu­re, lai­che ed ec­cle­sia­sti­che, che han­no avu­to i na­ta­li in que­sto pic­co­lo pae­se del­l’en­tro­ter­ra nis­se­no e che con il loro ope­ra­to han­no dato un gran­de con­tri­bu­to di idee e di azio­ne per le pro­ble­ma­ti­che so­cia­li ed ec­cle­sia­li del loro tem­po. Dun­que, come scri­ve Vi­ta­lia­no Bran­ca­ti ne I pia­ce­ri: «Mol­te ge­ne­ra­zio­ni evi­ta­no di ab­brut­tir­si solo per­ché uno dei loro com­po­nen­ti ha il do­ve­re di ri­cor­da­re», nel­la pie­na con­sa­pe­vo­lez­za che, come scri­ve Gu­stav Ma­hler: “La tra­di­zio­ne è cu­sto­dia del fuo­co, non ado­ra­zio­ne del­la ce­ne­re”.

Que­sta pro­fon­da ve­ri­tà s’i­den­ti­fi­ca con le ap­pas­sio­na­te ri­cer­che che per anni Mi­che­le Vi­lar­do ha por­ta­to avan­ti, con­den­san­do in que­ste pa­gi­ne la sto­ria del “viag­gio” sto­ri­co, pa­sto­ra­le e spi­ri­tua­le di Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, dal 1861 al 1933. La cul­la che vede na­sce­re e ac­cre­sce­re le ec­cel­se vir­tù sa­cer­do­ta­li del fu­tu­ro ve­sco­vo Au­di­no fu la Chie­sa nis­se­na, eret­ta da papa Gre­go­rio XVI il 25 mag­gio 1844, “in un’a­rea co­stel­la­ta da un cle­ro e lai­ca­to aper­to alle nuo­ve istan­ze re­li­gio­so-so­cia­li e dove per pri­mo emer­se il le­ga­me for­te con le di­ret­ti­ve di Papa Leo­ne XIII nel­la Re­rum No­va­rum e con don Lui­gi Stur­zo, ami­co e con­fi­den­te del­le fa­mi­glie Au­di­no e Cri­scuo­li”. Dopo la sua for­ma­zio­ne nel se­mi­na­rio di Pa­ler­mo e del Col­le­gio Ca­pra­ni­ca di Roma, or­di­na­to sa­cer­do­te nel­la Cat­te­dra­le di Cal­ta­nis­set­ta, fu in­via­to nel­la sua ter­ra na­tia come ret­to­re del­la chie­sa del­le Ani­me San­te che in­gran­dì, in­sie­me al­l’a­per­tu­ra del­l’i­sti­tu­to del­le suo­re Col­le­gi­ne per l’e­du­ca­zio­ne ma­te­ria­le e spi­ri­tua­le del­le gio­va­ni del pae­se e con l’or­ga­niz­za­zio­ne del­le cu­ci­ne eco­no­mi­che per dar da man­gia­re ai bi­so­gno­si. Fu de­vo­tis­si­mo del­la Ma­don­na di Lo­re­to, pro­tet­tri­ce del suo pae­se na­tio.

In exer­cen­do suo mu­ne­re pa­tris ac pa­sto­ris sint Epi­sco­pi boni pa­sto­res qui co­gno­scunt suas oves…, così si espri­me il Va­ti­ca­no II nel de­cre­to Chri­stus Do­mi­nus (V16), ri­guar­do cir­ca l’Uf­fi­cio pa­sto­ra­le dei ve­sco­vi. Essi sono chia­ma­ti a ec­cel­le­re per il loro spi­ri­to di ca­ri­tà e di zelo ver­so tut­ti: que­ste note evi­den­zia­te dal Con­ci­lio, ave­va­no già tro­va­to ot­ti­ma rea­liz­za­zio­ne nel­l’at­ti­vi­tà pa­sto­ra­le del ve­sco­vo Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, vera per­la pre­zio­sa, dono mi­ra­bi­le del Papa Leo­ne XIII alla Chie­sa di Li­pa­ri e a far data dal 1903 a quel­la di Ma­za­ra, en­tram­be di fon­da­zio­ne Nor­man­na. Chia­ma­to a go­ver­na­re la dio­ce­si di Li­pa­ri, per soli quat­tro anni, si di­stin­se per il suo ope­ra­to in fa­vo­re del­la ria­per­tu­ra del­la Cat­te­dra­le di San Bar­to­lo­meo e di al­tri luo­ghi di cul­to. Av­viò la na­scen­te Azio­ne Cat­to­li­ca e le li­nee pa­sto­ra­li del cat­to­li­ce­si­mo so­cia­le vo­lu­to da Leo­ne XIII. Ce­le­brò con gran­de fede e de­vo­zio­ne l’An­no San­to del 1900 e in­cre­men­tò la fede e la pie­tà dei fe­de­li ver­so l’Eu­ca­re­stia e la de­vo­zio­ne a Ma­ria, so­prat­tut­to alla Ma­don­na del Ter­zi­to ve­ne­ra­ta a Sa­li­na e in tut­te le iso­le Eo­lie.

Il mo­men­to di più alto si­gni­fi­ca­to cat­to­li­co è quel­lo che co­pre i tren­t’an­ni di epi­sco­pa­to a Ma­za­ra di mons. Au­di­no, in­cor­ni­cia­to dal­l’au­to­re in una bril­lan­te sin­te­si sto­ri­co-so­cia­le che fa da sfon­do a una sto­ria tut­ta da ri­cor­da­re. I suoi tren­t’an­ni di go­ver­no spi­ri­tua­le e ma­te­ria­le del­la Chie­sa di Ma­za­ra sono scan­di­ti in­fat­ti da una mi­ra­bi­le at­ti­vi­tà pa­sto­ra­le che gli ha per­mes­so di la­scia­re un mo­nu­men­to im­pe­ri­tu­ro nel­la sto­ria di que­sta Chie­sa san­ta che è in Ma­za­ra. A ini­zia­re con il com­ple­ta­men­to del re­stau­ro del­la Cat­te­dra­le, in­tra­pre­so da Mons. Quat­troc­chi suo pre­de­ces­so­re, che ver­te­va in pes­si­me con­di­zio­ni e ri­schia­va di crol­la­re. Così sal­vo il me­ra­vi­glio­so tem­pio, ad oggi esi­sten­te, rin­for­zan­do­lo dal­l’e­ster­no e ri­vi­si­tan­do­ne, an­che, l’ar­chi­tet­tu­ra in­ter­na.

Tren­t’an­ni di at­ti­vi­tà pa­sto­ra­le trat­teg­gia­ti e mi­ra­bil­men­te per­cor­ri­bi­li, oggi, at­tra­ver­so il Bol­let­ti­no Dio­ce­sa­no del­la Chie­sa di Ma­za­ra che il ve­sco­vo Au­di­no isti­tuì nel 1904, ini­zio del suo go­ver­no pa­sto­ra­le, e di­stri­buì al cle­ro e al lai­ca­to come pun­to di ri­chia­mo nel­lo svol­gi­men­to, cia­scu­no del pro­prio ruo­lo, a li­vel­lo dio­ce­sa­no e par­roc­chia­le. Do­cu­men­to pa­sto­ra­le nel qua­le egli cre­det­te, amò e fece ama­re dal cle­ro dio­ce­sa­no e re­li­gio­so, ob­bli­gan­do ai par­ro­ci che fos­se sem­pre a di­spo­si­zio­ne del lai­ca­to, ne ri­chie­se ve­ri­fi­ca nel­la vi­si­ta pa­sto­ra­le; do­cu­men­to al qua­le si ri­spec­chiò sem­pre il lai­ca­to cat­to­li­co ga­reg­gian­do per con­tri­bui­re a scri­ve­re nuo­ve pa­gi­ne di sto­ria, espres­sio­ne di una Chie­sa viva e d’a­van­guar­dia. Gra­zie alla fer­mez­za del­la sua vo­lon­tà e al­l’in­ci­si­vi­tà del suo pro­get­to pa­sto­ra­le, la Chie­sa di Ma­za­ra vide l’af­fer­mar­si del Mo­vi­men­to Cat­to­li­co Dio­ce­sa­no con l’i­sti­tu­zio­ne ca­pil­la­re del Mo­vi­men­to di Azio­ne Cat­to­li­ca in tut­te le par­roc­chie, fio­re al­l’oc­chiel­lo del­la Dio­ce­si, che tro­vò in esso il lie­vi­to per i gio­va­ni e pose le pre­mes­se per la ri­na­sci­ta re­li­gio­sa, po­li­ti­ca e so­cia­le a tut­ti i li­vel­li. Sono te­sti­mo­nian­za viva i vari con­gres­si ci­cli­ca­men­te rea­liz­za­ti in va­rie cit­tà del­la Dio­ce­si e la so­len­ne ce­le­bra­zio­ne del Si­no­do a Ma­za­ra ol­tre al Con­gres­so Eu­ca­ri­sti­co dio­ce­sa­no nel­la cit­tà di Al­ca­mo con la pre­sen­za del­l’E­pi­sco­pa­to si­cu­lo, di don Lo­ren­zo Pe­ro­si: nul­la da in­vi­dia­re a un Con­gres­so Eu­ca­ri­sti­co na­zio­na­le. Se l’A­zio­ne Cat­to­li­ca fu il suo fio­re al­l’oc­chiel­lo non meno pro­fi­cua è sta­ta l’at­ti­vi­tà so­cia­le con la qua­le fa­vo­rì la clas­se ope­ra­ia con l’i­sti­tu­zio­ne del­le Cas­se Ru­ra­li e Ar­ti­gia­ne. Gli ope­rai, ab­ban­do­na­ti a se stes­si, era­no fa­ci­le pre­da del li­be­ra­li­smo im­pe­ran­te e mas­so­ni­co e del mo­vi­men­to so­cia­li­sta che si an­da­va svi­lup­pan­do in ogni pic­co­lo e gran­de co­mu­ne. Men­tre Don Stur­zo in­vi­ta­va cle­ro e lai­ca­to a un’a­zio­ne so­cio-po­li­ti­ca as­sai ar­di­ta con un pro­gram­ma con­cre­to, Mons. Au­di­no fece ve­ni­re da Val­le­lun­ga a Ma­za­ra il cu­gi­no pre­te don Gio­van­ni Bat­ti­sta Cri­scuo­li, poi ri­ma­sto per un tren­ten­nio par­ro­co del­la Cat­te­dra­le, e as­sie­me a don Giu­sep­pe Riz­zo di Al­ca­mo e a un grup­po di sa­cer­do­ti e lai­ci si die­de il via al­l’i­sti­tu­zio­ne di una vera rete di Cas­se Ru­ra­li, ri­spo­sta con­cre­ta del­la Chie­sa di Ma­za­ra al do­cu­men­to pon­ti­fi­cio Re­rum No­va­rum vera ma­gna car­ta del­l’a­zio­ne so­cia­le del­la Chie­sa. Cas­se Ru­ra­li e Azio­ne Cat­to­li­ca, ne­gli anni bui del­la mu­se­ruo­la vo­lu­ta dal fa­sci­smo, per­mi­se­ro al ve­sco­vo Au­di­no di crea­re nel­la Dio­ce­si un ce­na­co­lo di gio­va­ni ar­di­ti, veri pio­nie­ri, che die­de­ro vita suc­ces­si­va­men­te al Par­ti­to Po­po­la­re au­spi­ca­to da don Lui­gi Stur­zo, glo­ria e ono­re del­la Chie­sa di Si­ci­lia. I gio­va­ni tro­va­ro­no nel­l’at­ti­vi­tà pa­sto­ra­le del ve­sco­vo, sem­pre con­for­ta­ta dal­la pre­sen­za di sa­cer­do­ti e lai­ci aper­ti al so­cia­le, una vera lin­fa vi­ta­le, il lie­vi­to va­li­do a tra­sfor­ma­re un po­po­lo in Chie­sa viva, ope­ran­te, in­ci­si­va in cam­po re­li­gio­so e so­cia­le. Tra que­sti gio­va­ni, spic­ca il nome del ca­stel­lam­ma­re­se Ber­nar­do Mat­ta­rel­la, pa­dre del­l’at­tua­le Pre­si­den­te del­la Re­pub­bli­ca. Dif­fu­se mol­to il cul­to alla Ma­don­na, in par­ti­co­la­re a quel­la ve­ne­ra­ta con il ti­to­lo di Ma­don­na del Pa­ra­di­so, pa­tro­na del­la cit­tà e del­la Dio­ce­si di Ma­za­ra.

Chi oggi si ac­cin­ge a scri­ve­re la sto­ria di que­sta Chie­sa di Ma­za­ra non può non te­ner con­to del­la se­rie dei Bol­let­ti­ni Dio­ce­sa­ni, ge­lo­sa­men­te cu­sto­di­ti nel­l’Ar­chi­vio Sto­ri­co Dio­ce­sa­no, de­gli Atti dei con­gres­si pro­mos­si in que­gli anni nel­le va­rie cit­tà del­la Dio­ce­si, de­gli Atti del Si­no­do Dio­ce­sa­no, il XIV del­la se­rie, un ben­ve­nu­to per­tan­to a que­sto stu­dio mo­no­gra­fi­co, pro­dot­to dal Prof. Mi­che­le Vi­lar­do su “Mons. Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, ve­sco­vo di Li­pa­ri (1899-1903) e ve­sco­vo di Ma­za­ra (1903-1933)”, che con en­tu­sia­smo e de­di­zio­ne ha in­te­so trat­teg­gia­re la fi­gu­ra su­bli­me di un ve­sco­vo, suo con­ter­ra­neo, ono­re e glo­ria cer­ta­men­te del cle­ro di Val­le­lun­ga, ma au­ten­ti­co Pa­sto­re e Pa­dre per un tren­ten­nio del­la ve­tu­sta Chie­sa di Ma­za­ra del Val­lo dove il san­to ve­sco­vo pro­fu­se la ric­chez­za del­le sue doti di men­te e di cuo­re, di Pa­sto­re e di Gui­da si­cu­ra. Il la­vo­ro, ric­co di note sto­ri­che, ha per­mes­so al Prof. Vi­lar­do, di co­glie­re la pre­sen­za del mo­na­che­si­mo ba­si­lia­no e bi­zan­ti­no nel­la Si­ci­lia e nel­l’I­ta­lia me­ri­dio­na­le e fo­ca­liz­za­re con esso la va­li­di­tà del­la Chie­sa di Ma­za­ra, che fu la sede, del go­ver­no spi­ri­tua­le del ve­sco­vo Au­di­no, dal­le ori­gi­ni sino al se­co­lo XX in­se­ren­do que­sta stes­sa Chie­sa nel­l’or­bi­ta più este­sa del­la Chie­sa si­ci­lia­na e dei rap­por­ti Chie­sa e mon­do po­li­ti­co sor­ti nel­l’ar­co dei se­co­li. Un par­ti­co­la­re ri­guar­do l’Au­to­re ri­ser­va alla Chie­sa nis­se­na, di cui la cit­tà di Val­le­lun­ga, Pa­tria del ve­sco­vo Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, è par­te in­te­gran­te e si­gni­fi­ca­ti­va. Mons. Ni­co­lò Ma­ria Au­di­no, ve­sco­vo di ec­cel­se vir­tù e di gran­de san­ti­tà: nul­la dies tuam fa­mam ter­mi­na­bit; ve­sco­vo di for­te e in­vit­ta spi­ri­tua­li­tà, la sua me­mo­ria è in be­ne­di­zio­ne.

Michele Vilardo, "Sua Ecc. Rev.ma Mons. Nicolò Maria Audino da Vallelunga Pratameno α (1861) a Mazara del Vallo ω (1933). CATTOLICESIMO SOCIALE, SPIRITUALITÀ EUCARISTICA E MARIANA", Edizioni La Zisa