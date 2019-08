Samsung Galaxy A30s presentato ufficialmente: uno smartphone interessante, ma...

Samsung ha annunciato ufficialmente l'arrivo sul mercato di un nuovo dispositivo appartenente alla famiglia Galaxy A: il Samsung Galaxy A30s.

Il nuovo Samsung Galaxy A30s ha delle caratteristiche interessanti e la stessa csa sudcoreana spiega che questo smartphone può essere utilizzato per realizzare scatti di buona qualità e per giocare ai videogame preferiti. Tutto ciò grazie ad un ampio display e ad una batteria in grado di garantire un'autonomia elevata.

Quindi, quanto sopra appena accennato potrebbe far pensare che questo smartphone sia perfetto... in realtà qualche perplessità è data dal display Super AMOLED che ha solo una risoluzione HD+.



Queste le principali caratteristiche del Samsung Galaxy A30s

Display: SuperAMOLED 6.4″ HD+

CPU: Octa Core (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)

RAM: 3/4GB

Memoria interna: 32/64/128GB (espandibile fino a 512 GB)

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: Dual SIM

Fotocamera posteriore: tripla (25MP + 8MP + 5MP), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica Super Fast Charging a 15W

Lettore di impronte digitali sotto il display, sblocco tramite riconoscimento del volto.