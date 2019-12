Nuova Era per il Regno Unito e tutto grazie alla Brexit. Questo il pensiero del Premier britannico Boris Johnson alla Camera dei Comuni per la prima votazione per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Nella nuova bozza è stata aggiunta anche la clausola che impedisce di prolungare il periodo di transizione dopo il 2020.

A questo punto "O Brexit o Brexit"!



Di sicuro il Regno Unito uscirà entro il 2020, anche grazie alla vittoria dei Conservatori alle elezioni del 12 dicembre scorso.