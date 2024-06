SUPERAURORA è il nuovo festival di Roma: il 27 e 28 luglio, artisti come Craig David, BigMama, Masego, Louie Vega, Mecna, Jungle, JP Cooper, Fast Animal and Slow Kids, Mezzosangue e molti altri si esibiranno per due giorni di musica, videomapping e podcast live, immersi nella pineta di Castel Fusano. La tenuta Chigi, con i suoi 100.000 mq di verde e la storica Villa Chigi – Sacchetti risalente al XVII secolo, offre una location straordinaria a un chilometro e mezzo dal mare.

Ispirato ai grandi festival internazionali che ogni anno accolgono spettatori da tutto il mondo in una forma immersiva ed esperienziale, SUPERAURORA si propone subito come un appuntamento da cerchiare sul calendario delle manifestazioni estive italiane. Grazie alla presenza di artisti internazionali e una line-up d’eccellenza, il festival offrirà l’esperienza unica e condivisa di vivere due giorni di divertimento e relax. Con due palchi, uno per i live e uno per i dj, il festival ospiterà nomi di spicco della scena musicale Pop, Rock, R&B, Rap, Disco, House, Indie e Alternative provenienti da Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia e Canada.

Tra il 27 e 28 luglio, i palchi ospiteranno artisti come Craig David, figura di rilievo della scena R&B e garage britannica con oltre 7 milioni di copie vendute del suo primo album; JP Cooper, hitmaker inglese noto per canzoni come "Perfect Strangers" e "She’s on My Mind"; Louie Vega, dj di fama mondiale e vincitore di un Grammy; Masego, cantante e produttore discografico statunitense-giamaicano nominato ai Grammy che ha calcato i palchi dei festival migliori del Mondo come il Coachella, Glastonbury, LollaPalooza e molti altri; e Dabeull, artista francese in forte ascesa.

Tra gli artisti italiani più attesi, BigMama, rapper simbolo di inclusività e autodeterminazione; Fast Animals and Slow Kids, icona dell’alternative rock; Pino D’Angiò, simbolo della musica pop degli anni ’80 con il singolo "Ma quale idea"; Mecna, cantautore rapper; Giuse the Lizia, con il suo sound indie rock e urban; e I Hate My Village, con il loro ultimo disco "Nevermind the Tempo” che è finito sulla copertina di Rolling Stone Italia; ; Mezzosangue, rapper romano noto per il suo stile lirico oscuro e tagliente, e per le sue performance energiche che esplorano temi di disagio sociale e introspezione personale..

Il festival vedrà la partecipazione per la prima volta a Roma di Glitterbox, format di Defected, la più grande etichetta di musica House/Disco del mondo; Jungle (Dj Set), premiati agli ultimi Brit Awards; Adi Oasis, in Italia per la prima volta come Dabeull; e altri artisti come Anna Collecta, Ciao Discoteca Italiana, IAMDDB, Laila Al Habash, Melvo Baptiste, Riva Starr, Stefano Fusco, Jayda G, Jason K, Kapote & Sam Ruffillo (Toy Tonics), e L’Officina della Camomilla

SUPERAURORA è un evento ricco di arte, musica e divertimento, pensato per radunare migliaia di persone in un villaggio che offre opportunità per socializzare, ballare e immergersi nella musica. Il festival affronta anche temi contemporanei come la tutela dell’ambiente, proponendo un’esperienza interattiva e immersiva con spettacoli di videomapping, installazioni, camping, glamping e una varietà di proposte gastronomiche.

Organizzato da Alcazar, diventato uno dei club più affermati della Capitale e in tutta Italia per live music e dj set, SUPERAURORA celebra la passione per la musica e la condivisione culturale. Main Partner dell’evento è Spaghetti Unplugged, format di riferimento della nuova scena musicale italiana, noto per essere un palcoscenico di lancio per nuovi talenti.

27-28 luglio 2024, dalle ore 15.00 fino a tarda notte per 12 ore di musica, cultura e divertimento presso il Castello Chigi nella Pineta di Castel Fusano, Roma.

Castello Chigi - Viale Mediterraneo, 52, 00124 Roma RM (località Castel Fusano)

• Orario di apertura 15:00 chiusura le 03

• Prezzi dei biglietti 39€ Single Day, 48€ Vip Pass Daily, Abbonamento Full Pass 65€, Vip Pass 74€

• Link https://link.dice.fm/SuperAuroraFestival

Mediapartner: HF4 Communication, Radio Globo, Red Bull, Zero.eu, Roma Today, Cibo Today, Baia Holiday, Dice, Lime, Cromosomi, Romeing, Castello Chigi