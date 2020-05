La corsa virtuale si fa in tre. Dopo la “Seven Days Race”, che ha avuto ben 175 iscritti, ed il “Corri il 10 km più veloce”, è in rampa di lancio la “Tri 4 One” (tri in siciliano). L’originale e gratuito evento dedicato agli amanti maggiorenni del running prenderà il via lunedì 01 giugno per concludersi il 07.

I promotori Nunzio Scolaro e Davide Bandieramonte hanno preso spunto dai tanti consigli dei loro amici podisti. Ad affiancarli vi è l’azienda Palmeri Pneumatici, che, insieme ad altri sponsor, ha voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa, supportata giornalisticamente dai siti specializzati Siciliarunning.it e Messinadicorsa.it.

“La passione per questo sport, che regala sempre emozioni, mi ha spinto ad aderire subito e con entusiasmo alla bella idea di Davide e Nunzio – dichiara Giovanni Palmeri – hanno pensato a qualcosa di piacevole ed aggregativo, nonostante il distanziamento fisico, e si meritano, quindi, una spontanea collaborazione”.

Le squadre miste, che dovranno essere composte da due uomini ed una donna e viceversa, saranno le grandi protagoniste. Giornalmente si susseguiranno, inoltre, gli appuntamenti social con delle dirette serali video sulla pagina facebook della “Seven Days Race”.

Verrà stilata, infine, una classifica; i primi cinque team riceveranno le medaglie (reali) della “Tri 4 One”, offerte da Palmeri Pneumatici. Premiazioni a sorteggio, con la formula posizione-bussolotto, per tutti gli altri.



BASTA POCO PER PARTECIPARE

Scegliete il nome del vostro team, dando sfogo alla creatività. Il responsabile iscriverà poi la squadra utilizzando un link, collegato ad un gruppo di whatsapp, entro le ore 20:00 di lunedì 01 giugno e comunicherà, al termine della manifestazione, il tempo complessivo.

Ogni runner dovrà correre per un’ora quando e dove vuole, ma da solo, come prevedono le normative vigenti. La somma delle tre migliori prestazioni chilometriche ottenute diventerà il risultato conseguito dal team.

Per accettare la “sfida” occorre che ognuno scarichi l’app di Strava, si registri, acceda al club “Seven Days Race” e modifichi il “nome utente”, inserendo anche quello della squadra.

Le attività dovranno essere salvate e visibili sull'app per dare la possibilità agli organizzatori di visualizzare i percorsi (mappe). Si dovranno sincronizzare, pertanto, gli orologi gps o smartwatch con Strava oppure usare lo smartphone.

Domenica 07 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 23:00 bisognerà inviare il “report gara” contenente i seguenti dati:

Km totali percorsi dall’atleta;

Tempo di ogni singola corsa (1h);

Media al km;

Mappa del percorso (riportante i dati di cui sopra).

_©Angelo Antonio Messina