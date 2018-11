Benny Camaro, "Las Dos Dunas" supera un milione e duecentomila ascolti su Spotify

Come sa chi ama e segue davvero la musica, oggi ciò che conta davvero per capire se un brano o un artista hanno un vero pubblico nel mondo sono soprattutto gli ascolti sui canali di streaming dedicati solo alla musica. Tra questi il più importante è senz'altro Spotify, che unisce utenti Premium (a pagamento) e chi invece sceglie di ascoltare musica gratis (utenti free).

Se quindi un brano supera il milione di ascolti o plays in inglese, significa che piace davvero al pubblico.

E' ciò che è successo a "Las Dos Dunas", una delle più recenti produzioni del dj producer italiano Benny Camaro, artista che collabora da tempo con l'agenzia di promozione Kumusic.

Il brano, che ha sonorità ed armonie decisamente anni '80, è stato inserito in una speciale versione in una compilation mixata dal mitico dj olandese Tiesto, AFTR:HRS. Solo questa veste ha superato il milione di ascolti. La radio edit invece ha già totalizzato oltre 200.000 play, per un risultato complessivo di oltre un milione e duecentomila ascolti.

Per un brano dance sono numeri davvero importanti, che comunque nel caso di Benny Camaro non stupiscono più di tanto, visto che si tratta di un artista vero, capace di fare il dj, scrivere musica, produrre in studio, cantare (...). A breve altre news, tra cui un nuovo singolo con Robbie Rivera in uscita su Nervous Records, storica label di New York.

www.bennycamaro.com

Benny Camaro: "Las Dos Dunas" (AFTR:HRS mixcut)

open.spotify.com/track/1JWKIplJ0j51Fy21su0ONt?si=TeENyp66RAqsBn39RL3sXw

Benny Camaro: "Las Dos Dunas" (radio edit)

open.spotify.com/track/1oUafFEZNCxAw2b8GC2cXc?si=s1Nl3tNBT52J8uaNUitaNQ