Il decreto sulle ONG presentato dal governo si basa su tre premesse false.La prima: viviamo un'emergenza immigrazione. Falso, gli immigrati, quando possono, evitano addirittura di transitare dall'Italia. Non c’è alcuna invasione.La seconda: non c’è alcun legame simbiotico tra ONG e trafficanti del mare, come ampiamente dimostrato dalle indagini della magistratura.La terza: dichiarare che la cancellazione della capacità operativa delle ONG porti a disincentivare le partenze è falso. Anzi, con questo governo gli sbarchi sono aumentati.Un esecutivo serio, invece di fare una propaganda inutile sulla pelle dei disgraziati, alimentando percezioni sbagliate, affronterebbe il problema in modo strutturale.Istituiamo una commissione di studio per la riforma dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione e creiamo un'Autorità indipendente per l'immigrazione.Il governo faccia il suo mestiere, è finito il tempo dell'opposizione.



Il Partito Democratico, sua la nota precedente, ha iniziato a fare opposizione. È già un inizio.