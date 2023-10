Ha infiammato la passarella del Festival del Cinema di Roma con le sue curve mozzafiato. Parliamo dell’attrice, showgirl e modella curvy Francesca Giuliano, tra gli ospiti più acclamati e attesi della kermesse cinematografica.

Un’occasione, quella del Festival, dove Francesca ha voluto dire la sua sulle ultime dichiarazioni rilasciate da Giovanna Mezzogiorno, che ha ammesso di essere stata scartata, suo malgrado, nel mondo del cinema dopo aver preso qualche kg.

“Avere belle forme, belle curve, può solo che essere una grande fortuna. Aggiungo che Giovanna Mezzogiorno è dotata di una grande bravura che tutti noi conosciamo e che altre non hanno. Vergogna, dovrebbe solo vergognarsi chi ha osato non farla lavorare. La donna non è una taglia. La bravura non è una taglia. Il talento non è una taglia” ha asserito il volto noto di Avanti Un Altro, facendo poi un’ulteriore precisazione.

“Giovanna Mezzogiorno è una grandissima attrice italiana; non deve partecipare alle selezioni per fare Miss Italia. Giovanna Mezzogiorno fa l'attrice, deve recitare, deve dare emozioni e tutto questo lo fa, molto bene, da anni, visto che è tra le più brave attrici Italiane.

Non farla lavorare perché è ingrassata è un grave atto di discriminazione, nonsolo verso la donna ma verso il lavoro e il talento di un'attrice italiana conosciuta anche all'estero. Ricordiamoci che attrici come Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Monica Bellucci sono conosciute in tutto il mondo, in primis per le loro forme burrose e da maggiorate. Ovviamente servono, poi, la bravura e talento e la signora Mezzogiorno ne hada vendere e più di altre. Deve finire questa moda di dover essere magre a tutti i costi”.