Sarà presentato ad Ariccia “Diario di una donna qualunque” di Livia Fresa presso la Biblioteca Stalloni Chigi di Ariccia. L’appuntamento si terrà martedì 20 dicembre alle ore 17,00 con ingresso libero a tutti i partecipanti.

Il libro è un diario personale che raccoglie gli umori quotidiani di una donna qualunque di mezz'età che si racconta per esorcizzare la paura di non lasciare traccia di sé nel mondo, svelando, senza pudore il suo mondo interiore per regalarlo a chi vorrà conoscerlo e forse riconoscersi, totalmente ignara di aver scelto un anno speciale in cui farlo.

E' un libro di parole non abusate, misurate con cura che lasciano lo spazio al lettore per riflettere su se stesso prendendo spunto dai pensieri di una donna come tante, dietro cui si cela l'unicità della sua normalità.

Livia Fresa (1965) di origini campane, è docente di lettere e vive ad Ariccia.

https://www.ibs.it/diario-di-donna-qualunque-libro-livia-fresa/e/9788893392891