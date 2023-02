2-0 il risultato in entrambe le sfide che nel pomeriggio di sabato hanno aperto la 21.a giornata di serie A, con il Lecce che in trasferta ha battuto la Cremonese, mentre la Roma all'Olimpico ha conquistato i tre punti contro l'Empoli.



A Cremona, poche le occasioni nel primo tempo, con il Lecce che però rischia di subire il gol dell'1-0. A salvare i suoi è Baschirotto che nella ripresa segna anche la rete del vantaggio, finalizzando un cross dalla sinistra di Hjulmand.

La Cremonese prova a reagire, ma subisce il raddoppio ad opera di Strefezza, che supera Carnesecchi con un tiro dal limite. Banda, subentrato in seguito all'italo-brasiliano, sfiora poi la terza marcatura, evitata da un miracoloso intervento di Carnesecchi.

Niente da fare per gli uomini di Ballardini che, a quanto pare, riescono a vincere solo in Coppa Italia, mentre in Serie A rimangono ultimi in classifica con 8 punti, frutto di otto pareggi. Il Lecce, con la vittoria odierna, raggiunge la Juventus a quota 23.



Si risolve con due gol di testa su calcio d'angolo nei primi minuti della partita il match all'Olimpico tra Roma e Empoli.

La prima rete è di Ibanez al primo minuto. Cinque minuti dopo la scena si ripete, ma stavolta è Abraham a portare il risultato sul 2-0.

La Roma si rende poi pericolosa ad inizio ripresa, con il triplo miracolo di Vicario che nella stessa azione prima respinge di pugno una conclusione di El Shaarawy, poi para su un tiro ravvicinato di Matic e infine risponde con i tacchetti al colpo di testa da due passi di Abraham.

Per il resto i giallorossi si limitano a non subire gol e lo fanno senza troppo rischiare, se si eccettua l'occasione capitata all'Empoli a fine primo tempo, con Ebuehi che manda alto ad un metro dalla porta.

Con la vittoria odierna la Roma va temporaneamente al terzo posto a quota 40 punti (pari all'Inter, che giocherà il derby contro il Milan) e vede la possibilità di disputare la Champions per la prossima stagione. L'Empoli rimane fermo a 26 punti, tranquillo a metà classifica.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1621954285377359872